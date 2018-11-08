Во Львове обустроят 75 зон для выгула собак

Общая стоимость дог-площадок составит более 23,5 млн грн.

На протяжении 10 лет во Львове планируют обустроить 75 зон для выгула собак. Таким образом в городе хотят внедрить культуру выгула собак и уменьшить конфликты между жильцами и владельцами четвероногих.

Как пишет Zaxid.net, сегодня во Львове насчитывают около 40 тысяч домашних собак. Впрочем, инфраструктура для их выгула в городе практически отсутствует. Лишь 16% городских участков, предназначенных для выгула собак, являются пригодными. Остальные не имеют специального обозначения, не ограждены и заброшенные. Сейчас во Львове должным образом оснащены лишь три площадки для выгула собак — в парке Франка, ул.Стрыйской, 75 и на ул.Миколайчука.

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«В прошлом году за бюджетные средства обустроили площадку для выгула собак на ул.Стрыйской,75. И она сегодня успешно работает. Также ранее за грантовые средства 40 станций для выгула собак установили в Сиховском районе. Аналогичные две станции установлены еще в Галицком районе. Сейчас рассматриваем решение о том, чтобы эти станции обслуживало ЛКП «Лев» и чтобы там постоянно были пакеты для уборки за собаками», — сообщила Ирина Маруняк, директор Департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры ЛГС.

В целом на протяжении 2018-2023 годов во Львове планируют обустроить 34 прогулочные маршруты, 24 выгульные площадки и 17 тренировочно-выгульных площадок для собак. Общая стоимость всех объектов составит 23,5 млн грн.

«Реализация данной стратегии рассчитана на 2018-2023 годы. Не обязательно сразу выделять 23,5 млн грн на площадки для собак. Планы можно воплощать постепенно, выделяя средства по мере их поступления. Часть средств можно выделить в этом году, часть — в следующем», — отметила Ирина Маруняк.

Обустроить зоны для выгула собак планируют:

Шевченковский район: прогулочные маршруты — ул.Освицкая, 3, Сиховская гимназия. Выгульные площадки – ул.Скрипника (возле поликлиники), ул.Антоненко-Давидовича, 1, ул.Соняшникова, 20а, ул. Довженко, 2 (Укртелеком), Парк «Железные воды», ул.Коломыйская – возле 93 школы. Тренировочно-вигульний площадка в Парке им. Папы Римского Иоанна Павла II.

Лычаковский район: прогулочные маршруты – Погулянка, Центр детского творчества, ул.Новознесенська, 2, сквер на ул.Водопроводная, 2, ул.Водопроводная, 15, ул.Зеленая, 95-97, ул.Зеленая, 113, ул.Вахнянина, ул.Керченская, 13, ул.Шафарика, 16. Выгульные площадки — ул. Б.Хмельницкого, 212, ул.Таджикская, 15-17, Лычаковский парк, ул.Ковельская, 50. Тренировочно-выгульные площадки – Парк «Вознесение» (со стороны ул. Монашеская гора), ул.Барвинских, 16, ул.Медовой пещеры, 40.

Шевченковский район: прогулочные маршруты – ул.Чигиринская, ул.Б. Хмельницкого – возле скейт-парка, ул.Б.Хмельницкого, 269 («Китайская стена»), ул.Панча. Выгульные площадки — ул.Щурата, 13-14, ул.Гринченко, 6, Парк 700-летия, Парк Замарстиновский, ул.Промышленная, 56 – у ЛКП «Лев». Тренировочно-выгульные площадки – Сквер Веры и Надежды на ул. Миколайчука, участок между ул. Липинского и ул.Линкольна.

Франковский район: прогулочные маршруты – ул.Кульпарковская, 129 (озеро), ул.В. Великого, 91 – аллея возле СШ № 46, Песочные озера (ул.Чупринки), парк Ореховая роща, ул.Пулюя. Выгульные площадки — В. Великого, 83. Тренировочно-выгульные площадки — Парк Боднаровка, сквер Геологов (ул.Коновальца).

Обильное: выгульные площадки – ул.Шевченко, 338-406-412. Тренировочно-выгульные площадки – под лесом и на ул.Ковалика.

Обильное-2: тренировочно-вигульний площадка на ул.Величковского, 4.

Напомним, в июле 2018 года в Львове обязали владельцев собак убирать за своими любимцами.