В США обеспокоены экологическими угрозами, которые стали следствием российской агрессии в Украине

Американские дипломаты обеспокоены выбросами химических веществ в Армянске и загрязнением воды из шахты "Юнком".

В Соединенных Штатах Америки обеспокоены экологическими угрозами, ставшими следствием российской агрессии в Украине, которая началась в 2014 году.

Об этом говорится в сообщении Посольства США в Украине в Twitter.

"В Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды в войне и вооруженных конфликтах мы по-прежнему обеспокоены вредными газами в Армянске, загрязнением воды из шахты "Юнком" и другими экологическими угрозами, вызванными конфликтом и российской агрессией", - заявили американские дипломаты.

On int'l Day for Preventing Exploitation of the Environment in War & Armed Conflict, we remain concerned about harmful gases from Armyansk, water contamination from the Yunkom mine, & other ecological threats worsened by conflict and Russian aggression. — U. S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) November 6, 2018

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 августа в Крыму произошел выброс неизвестного вещества. В Армянске и Яны Капу (Красноперекопск) металлические предметы покрывались ржавчиной, с деревьев опали листья, в воздухе стоял стойкий запах кислоты, на газонах лежали мертвые птицы. Из-за загрязнения воздуха увеличилось количество обращений жителей в медучреждения, в аптеках образовался дефицит сорбентов и марлевых повязок.

Кроме того, в середине сентября произошел еще один выброс химикатов.

Оккупационные псевдовласти Крыма заявили, что причиной загрязнения является испарение содержания кислотонакопителя, который используется заводом «Крымский титан», в результате жары и длительного отсутствия осадков.

Тогда в Армянске был введен режим чрезвычайного положения и принято решение остановить работу завода на две недели, эвакуировать детей и женщин.

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По данным украинской разведки, ухудшение экологической обстановки на севере оккупированного Крыма произошло в результате попадания снарядов в отстойники химических отходов титанового и содового заводов во время военных учений вооруженных сил РФ.

Также на админгранице с Крымом в Херсонской области было зафиксировано наличие токсичных веществ в воздухе. В связи с ухудшением экологической ситуации из нескольких населенных пунктов были эвакуированы дети.

Кроме того, наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявили, что боевики намерены отключить некоторые насосы шахты «Юнком» (Юный коммунар) в населенном пункте Бунге в 43 км от временно оккупированного Донецка, в результате чего она будет затоплена.

На заседании Парламентского комитета ассоциации в Страсбурге министр экологии Остап Семерак заявил, что возможное затопление шахты «Юнком», где в советские годы был проведен ядерный взрыв, представляет серьезную угрозу экологической безопасности не только Украины, но и соседних стран.