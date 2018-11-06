"НФ" инициирует увеличение экологического сбора с крупных предприятий в 20 раз - Яценюк

Арсений Яценюк подчеркнул, что Министр экологии Остап Семерак "делает очень много для того, чтобы экологические программы в Украине продвигались".

Во вторник, 6 ноября, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк и представители "НФ" в Кабинете Министров приняли участие во Всеукраинской экологической акции "Посади дерево мира", которая уже третий год подряд проходит по инициативе Украинской Греко-Католической Церкви и Министерства экологии и природных ресурсов.

Акция прошла в сквере Патриаршего собора Воскресения Христова УГКЦ. В ней приняли участие Верховный архиепископ Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейший Святослав Шевчук, верующие, Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак, Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, Министр юстиции Украины Павел Петренко, Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.

Арсений Яценюк подчеркнул, что Министр экологии Остап Семерак "делает очень много для того, чтобы экологические программы в Украине продвигались". В частности, сообщил лидер «Народного фронта», Правительство инициирует поднятие экологического сбора в 20 раз.

Эти средства, которые будут поступать в государственный и местные бюджеты от крупных предприятий, осуществляющих вредные выбросы в атмосферу, будут направлены на экологические программы, подчеркнул Арсений Яценюк: "Ожидаем, что парламент поддержит эту правительственную инициативу".

Акция "Посади дерево мира" традиционно стартовала в Международный день предупреждения эксплуатации окружающей среды во время войны и военных конфликтов. "Война принесла очень много горя на нашу землю. Война принесла большое горе в Донецк, Луганск и Крым", - подчеркнул Арсений Яценюк, отметив, что война принесла и экологические потери: "Шахты в Донецке затоплены, в Крыму происходит экологическая катастрофа".

Арсений Яценюк подчеркнул, что сегодня во время молебна за мир в Украине, который провел Глава УГКЦ Святослав Шевчук, "когда Блаженнейший молился за жизни украинцев, за чистую экологию – он молился за будущее страны".

"Борьба за мир не завершена. В вопросе мира основное – на каких он условиях. А мир может быть только на украинских условиях", - подчеркнул лидер "Народного фронта".