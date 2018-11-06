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Названы победители Британского фотоконкурса дикой природы

15:10, 06 ноября 2018
Экология
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Пол Колли "Следы на рассвете" \ фото British Wildlife Photography Awards

Главный приз Британского фотоконкурса дикой природы в этом году получил снимок Пола Колли "Следы на рассвете". Фото показало траекторию полета летучих мышей, сообщается на сайте конкурса.

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Пол Колли сделал свой снимок при помощи камеры с инфракрасным объективом, которую разрабатывал в течение 14 месяцев, передает 112.ua. Автору было трудно создать такую камеру, которая бы могла максимально точно снять в темноте высокоскоростной полет летучих мышей. "Следы на рассвете" показали мгновение за миллисекунды до того, как летучая мышь проглотит насекомое. За победу в конкурсе Пол Колли получил денежную премию в размере $6,5 тыс. 

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Также в конкурсе определили победителей в 16-ти категориях:

Призеры конкурса получили в качестве наград фотоаппараты и денежные премии в размере $1,3 тыс. Организаторы конкурса запланировали выставочный тур, в рамках которого в разных городах Великобритании они покажут больше ста лучших снимков дикой природы.

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Напомним, летом назвали победителей фотоконкурса дикой природы The Nature Conservancy, а также определили лучшие фотографии года с птицами.

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Теги: #конкурс#дикая природа