В Украине пройдет экологическая акция «Посади дерево мира»

6 ноября в Украине стартует осенний этап Всеукраинской бессрочной экологической акции «Посади дерево мира».

Акция будет проходить в Киеве в Международный день предупреждения эксплуатации окружающей среды во время войны и военных конфликтов в Украине в сквере Патриаршего собора Воскресения Христова.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Цель акции – привлечение внимания украинцев к катастрофическим социально-экологическим последствиям войны на Востоке страны, к непоправимому ущербу, причиненному окружающей среде Украины, экологическим проблемам, повышению уровня экологического сознания и эко-патриотизма. Это акция призыва к сохранению природы, родной украинской земли и страны.

В посадке Аллеи примут участие: Верховный архиепископ Украинской Греко-Католической церкви Блаженнейший Святослав Шевчук, Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии «Народный Фронт» Арсений Яценюк, Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак, Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, Министр инфраструктуры Украины Владимир Омельян и другие верующие.

В рамках акции в Патриаршем соборе Воскресения Христова состоится Молебен за мир в Украине. Также возле собора высадят хвойную Аллею Мира.

Начало: 10:00. Место проведения: Патриарший собор Воскресения Христова (н. Киев, вул. Никольско-Слободская, 5). Акретитація СМИ по телефону: (044) 206 31 01, (097)54 54 514.

Высадка Аллеи Мира - это уникальная возможность для каждого украинца присоединиться к озеленению в разных уголках нашей страны и спасения природы. Акция в этот день пройдет по всей Украине.

Справочно. Третий год подряд по всей Украине проходит Всеукраинская акция «Посади дерево мира». Акция начата в 2016 году по инициативе Украинской Греко-Католической Церкви и поддержана Министерством экологии и природных ресурсов Украины. Таким образом мы обращаем внимание украинцев к катастрофическим последствиям войны на Востоке страны и к непоправимому вреду, нанесенному природным ресурсам Украины. За этот период в более сотни городов и сел, даже в прифронтовой зоне в Бахмуте и Авдеевке, были высажены тысячи хвойных и фруктовых Аллей Мира. К акции присоединились национальные природные парки и заповедники, местные органы власти, представители Украинской православной церкви Киевского патриархата, Духовное управление мусульман Украины, Министерство образования и науки Украины.