Украинские школьники будут помогать ученым считать пингвинов

Затем результаты передадут в Научный комитет Комиссии по морским живым ресурсам Антарктики.

Украинских школьников привлекли к исследованию Антарктики - отныне они будут считать пингвинов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

"В четверг, 1 ноября 2018 года, стартовал проект по привлечению школьников к научным исследованиям экологии Антарктики. Его проводит Национальный антарктический научный центр (НАНЦ) МОН совместно с Национальным эколого-натуралистическим центром ученической молодежи МОН. Исследования, в которых примут участие школьники, – это часть международной программы мониторинга и прогнозирования состояния экосистемы Южного океана и запасов антарктического криля", – отметили в МОН.

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В ведомстве проинформировали, что станция "Академик Вернадский" одной из первых присоединилась к этой мониторинговой программе, разработанной международной Комиссией по морским ресурсам Антарктики.

"Уже третий год в окрестностях украинской станции 3 автоматические камеры снимают "семейные фотоальбомы" пингвинов. Накопилось несколько тысяч снимков, требующих обработки и анализа. Для этого ученые НАНЦ разработали специальную методику. По ней воспитанники областных эколого-натуралистических центров смогут с помощью учителей обработать фотографии с камер", – говорится в сообщении.

В МОН отметили, что украинские школьники посчитают количество гнезд, начало и конец гнездования, количество отложенных яиц, вылупившихся птенцов, и птенцов, которые доросли до "подросткового" возраста и покинули гнездо.

"Вся эта информация будет сведена в единую базу данных НАНЦ и статистически обработана учеными. Затем результаты передадут в Научный комитет Комиссии по морским живым ресурсам Антарктики", - подчеркнули в МОН.