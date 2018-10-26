Овец, которые две недели умирали с голода в порту, убьют (видео)

Овец утилизируют на территории Тульчинского филиала ГП «Укрветсанзавод» в Винницкой области.

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей решила утилизировать овец, возвращенных в Украину из Турции и находящихся две недели в морском порту «Черноморск».

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Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. По данным Госпотребслужбы, 6 октября груз пересек государственную границу Украины в режиме «экспорт» в Турцию в зоне обслуживания пограничного инспекционного пункта ветеринарной медицины № 9 (5 терминал морского торгового порта «Черноморск»). 12 октября животные в количестве 300 голов были возвращены в Украину на терминал отправления, поскольку турецкая сторона их не приняла.

«Официальные органы Турции не предоставили информации о причинах возвращения животных», - заявили в пресс-службе.

Отмечается, что груз из живыми овцами в порту «Черноморск» был задержан из-за угрозы заноса на территорию Украины опасных инфекционных болезней. Согласно сообщениям Всемирной организации здравоохранения животных, на территории Турции регистрируются вспышки опасных болезней животных, таких как ящур, оспа овец и другие.

«Возвращение данного груза на территорию Украины невозможно, ввиду угрозы распространения особо опасных болезней животных», - сказано в сообщении.

В Госпотребслужбе утверждают, что только 24 октября было получено обращение руководителя ООО «Украниксар» Елены Севинч по утилизации возвращенных в Украину из Турции животных. При этом, обращение владельца груза является необходимым процедурным этапом для осуществления каких-либо действий.

«25 октября первый заместитель председателя Госпотребслужбы в соответствии с обращением дал поручение по обеспечению идентификации груза, сопровождению при перевозке животных с территории морского порта к месту утилизации (Тульчинскому филиалу ГП «Укрветсанзавод» в Винницкой области) и обеспечения контроля при его утилизации», - говорится в сообщении.

Также Госпотребслужба направила нотификацию в компетентный орган Турции о предоставлении разъяснений причин непринятия товара и обратилась с просьбой принять меры для предотвращения возникновения в дальнейшем подобных необоснованных барьеров в двусторонней торговле.

Как сообщал УНИАН, в морском торговом порту «Черноморск» (Одесская область) почти две недели стоит не пропущенная в Украину фура с 300 овцами романовской породы, из которых больше половины погибли от голода и отравления трупным ядом. По словам владельца груза – директора компании «Украниксар» Елены Севинч, в Турцию фура была отправлена паромом 6 октября, но получатель за грузом не явился. Поэтому, без прохождения таможенного контроля, фура с овцами была отправлена обратно в Украину, а в порт «Черноморск» прибыла 12 октября.

Ветеринары запретили въезд груза в Украину, заявив, что овцы могут быть потенциально опасными.

25 октября ситуацию с отарой овец рассмотрели на специальном заседании комиссии в Черноморском горсовете. Комиссия приняла решение создать на территории портового терминала карантинную площадку, где можно разместить животных, отделив живых особей от погибших, а также обеспечить овцам доступ к корму и воде.