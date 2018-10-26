В Италии высохло знаменитое Голубое озеро (фото)

Озеро исчезает не впервые, подобная ситуация происходила в 2005-2006 годах.

В итальянских Альпах из-за температурных рекордов этого лета исчезло знаменитое Голубое озеро.

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На это обратил внимание итальянский фотограф Марко Пуглезе, который приехал в горы, чтобы пофотографировать отражающиеся в озере осенние деревья, сообщает Greenme.

"Если кто-то этого ещё не делал, то, может, пора задуматься о том, чтоб не тратить воду. Вчера мне стало плохо, когда я увидел состояние Голубого озера. Еще на прошлой неделе я заметив нехватку воды в Валь ди Мелло (заповедник в Италии - УНИАН), и здесь я получил подтверждение", - написал у себя в Facebook фотограф, прикрепив сравнение фотографий озера прошлого и этого года.

Издание сообщает, что озеро исчезает не впервые, подобная ситуация происходила в 2005-2006 годах. Тогда Итальянский фонд защиты окружающей среды включил водоем в список "мест сердца", чтоб организовать исследования озера для его спасения. В 2007 году после искуственного наполнения озеро стало естественным образом заполняться и с тех пор не требовало вмешательства человека.

Как сообщал УНИАН, Гавайские острова после мощного урагана "Валака" понесли потери - на спутниковых снимках ученые с удивлением обнаружили исчезновение одного из островов архипелага.