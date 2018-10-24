На Гавайях после урагана не стало одного из островов

Остров Восточный почти полностью ушел под воду.

Гавайские острова после мощного урагана "Валака" понесли потери - на спутниковых снимках ученые с удивлением обнаружили исчезновение одного из островов архипелага.

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Восточный остров полностью скрылся под водой, передает Главред со ссылкой на ScienceAlert.

Несмотря на то, что остров Восточный был достаточно небольшим (его длина составляла один километр, а ширина – 120 м), он играл важную роль в сохранении местной фауны.

Восточный и остров Терн, который находится рядом, использовали для выведения потомства тюлени-монахи, которые находятся под угрозой вымирания, и редкий вид зеленой черепахи.