Под Кабмином активисты протестуют против строительства новых гидроэлектростанций на Днестре

Общественные активисты и экологи, требующие отказаться от планов строительства новых гидроэлектростанций на Днестре, вышли на акцию протеста по здание Кабинета Министров Украины.

По словам участников акции протеста, строительство каскада из шести ГЭС в Днестровском каньоне провоцирующих экологическую катастрофу в регионе и уничтожит уникальную природу Днестра.

«Это абсурд строить на больших реках русловые электростанции, которые перекрывают русло реки Днестр и превращают 200 километров Днестра в каскад стоящей воды. Это просто убивает реку. Никто не перекрывает в Европе сейчас Рейн, Дунай или Эльбу. Наоборот, в некоторых странах, например, в США, электростанции, построенные на больших реках, сейчас демонстрируются», - заявил Тарас Шамайда, сокоординатор движения «Пространство свободы».

Участники акции передали на правительству тысячи подписей граждан против планов «Укргидроэнерго». «У нас два основных требования. Первое - это чтобы правительство приняло решение об отказе от строительства шести гидроэлектростанций на Днестре, в Днестровском каньоне. И запретило любые действия, расходования любых средств, связанные с этим строительством, в том числе и на технико-экономическое обоснование или получения кредитов. Второе - внести изменения в программу развития гидроэнергетики до 2026 года, а именно исключить из этой программы все упоминания об этих ГЭС на Днестре», - заявили участники акции.

Напомним, 16 октября Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) пересмотрела инвестпрограмму Укргидроэнерго в сторону увеличения.

В частности, в обосновании повышения тарифа компании указывала и строительство новых ГЭС на Днестре. Ранее эксперты заявляли, что русло и берега Днестра, размещенные выше запланированных ГЭС, входят в черту четырех национальных природных парков — Галичский, Днестровский каньон, Хотинский и Подольские Товтры. В соответствии с Законом "О природно-заповедном фонде" (ст. 7 и 21), строительство объектов гидроэнергетики запрещено во всех четырех функциональных зонах национальных природных парков.

В СМИ отмечают, что "Укргидроэнерго" является самым рентабельным видом генерации электроэнергии. В частности, тариф ГЭС обеспечивает рентабельность "Укргидроэнерго" на уровне до 50%. Зато фактические объемы инвестиций стабильно не дотягивают до плановых. В частности, в 2015 г компания профинансировала только 85% от запланированных вложений, в 2016-м - 78%, а в прошлом году - только 60%.