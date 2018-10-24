Европарламент поддержал запрет пластиковой посуды, пакетов и ватных палочек

Некоторые пластиковые изделия, которым легко найти замену, будут запрещены уже к 2021 году.

Европарламент одобрил предложение, направленное на запрет пластиковых изделий одноразового использования. В частности – посуды, пакетов, трубочек для питья, а также ватных палочек.

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Как сообщает DW, соответствующий документ был поддержан парламентариями 24 октября. Некоторые пластиковые изделия, которым легко найти замену, будут запрещены уже к 2021 году.

На 2025 год страны ЕС также будут обязаны перерабатывать 90 процентов пластиковых бутылок, а производители напитков должны будут принимать финансовое участие в переработке.

По данным Reuters, евродепутаты также включили в список одноразовых изделий, подлежащих запрету, легкие пластиковые пакетики, полістиреновые контейнеры для еды, а также изделия из пластика, которые подвержены биодеградации (по мнению критиков, они не распадаются полностью).

Окончательные правила ЕС относительно запрета пластиковых изделий одноразового использования должны быть утверждены после дальнейших переговоров со странами-членами Евросоюза. В Еврокомиссии надеются, что это произойдет еще до выборов в Европарламент, которые должны состояться в мае 2019 года.

Напомним, Европейский парламент 23 октября 2018 года на заседании в Страсбурге принял решение разработать новые правила, которые будут способствовать свободному доступу всех жителей ЕС к чистой питьевой воде.