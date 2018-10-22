В Австралии представители 24 стран обсудят защиту вод Антарктики

На заседание соберутся 280 представителей из 24 стран мира.

В Австралии 22 октября начинается международная встреча, участники которой сосредоточатся на том, как защитить морскую жизнь в Южном океане и антарктических водах.

Более чем 280 научных работников, менеджеров ресурсов и представителей правительств из 24 стран соберутся в Гобарте на 37-е ежегодное заседание Комиссии по охране морских ресурсов Антарктиды.

Участники рассмотрят предложения о создании трех новых морских природоохранных территорий в восточной Антарктике, в море Веддела и на западном Антарктическом полуострове.

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«Южный океан является домом для некоторых наиболее значительных нетронутых морских экосистем в мире... Здесь живет все: от гигантского кальмара до пингвинов, тюленей и китов», – заявила исполнительный директор «Антарктики и Южной коалиции» Клэр Кристиан.

По ее словам, морские природоохранные территории является эффективным способом защиты этих видов и их экосистем. Кроме того, они повышают устойчивость к климатическим изменениям добавила Кристиан.

Ученые также проанализируют влияние изменений климата на морскую жизнь в южных морях, и изучат эффективность мер по сохранению и управлению морскими экосистемами.