Нашествие комаров и медуз: Одесская область угодила в эпицентр природной аномалии (фото)

В акватории Одесского морвокзала произошло нашествие медуз, а в природном заповеднике Одесской области заметили комариный «смерч».

В Одесской области наблюдаются небольшие природные катаклизмы.

Об этом сообщает "Думская". Так, в акватории Одесского порта можно наблюдать огромное количество медуз.

В воде их полным полно, разного цвета и размера. Встречаются экземпляры от молочного до синего с красноватым оттенком цвета. Размер некоторых медуз достигает до 30 сантиметров в диаметре.

Также в природном заповеднике "Тузловские лиманы" лютует комариный "смерч". Рои достигают высоты до 50 метров.

Как рассказал эколог Иван Русев, этот вид комаров — одни из самых массовых насекомых «Тузловских лиманов».

"Не стоит пугаться количества таких комаров. Эти крохи с пушистыми усиками совсем не опасны. Они не могут укусить. Они вообще не питаются, поскольку у крылатого насекомого нет рта. Питается комарик лишь на стадии личинки. Взрослые особи комара вообще не питаются, их ротовые органы недоразвиты, поэтому говорить об укусах этих комаров не приходится. Эти удивительные организмы являются огромной кормовой базой для рыб (личинки комаров) и для птиц (взрослые комары)", - рассказал рассказал эколог Иван Русев.

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Танец комаров можно посмотреть на видео.