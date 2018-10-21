цей матеріал доступний українською

Нашествие комаров и медуз: Одесская область угодила в эпицентр природной аномалии (фото)

16:42, 21 октября 2018
Экология
1717 0
В акватории Одесского морвокзала — нашествие медуз / фото Думская

Об этом сообщает "Думская". Так, в акватории Одесского порта можно наблюдать огромное количество медуз.

В воде их полным полно, разного цвета и размера. Встречаются экземпляры от молочного до синего с красноватым оттенком цвета. Размер некоторых медуз достигает до 30 сантиметров в диаметре.

Размер некоторых медуз достигает до 30 сантиметров в диаметре / фото Думская

Также в природном заповеднике "Тузловские лиманы" лютует комариный "смерч". Рои достигают высоты до 50 метров.

Как рассказал эколог Иван Русев, этот вид комаров — одни из самых массовых насекомых «Тузловских лиманов».

В природном заповеднике Одесской области заметили комариный «смерч» / фото Думская

"Не стоит пугаться количества таких комаров. Эти крохи с пушистыми усиками совсем не опасны. Они не могут укусить. Они вообще не питаются, поскольку у крылатого насекомого нет рта. Питается комарик лишь на стадии личинки. Взрослые особи комара вообще не питаются, их ротовые органы недоразвиты, поэтому говорить об укусах этих комаров не приходится. Эти удивительные организмы являются огромной кормовой базой для рыб (личинки комаров) и для птиц (взрослые комары)", - рассказал рассказал эколог Иван Русев.

Читайте такжеХаджибейский лиман в Одессе сняли с высоты птичьего полета (видео)

Танец комаров можно посмотреть на видео.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Одесса#медузы#комары#Тузловские лиманы