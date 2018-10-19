Мертвые животные и ржавые гвозди: в Сети появились новые доказательства экокатастрофы в Крыму

10 октября жители Армянска снова начали жаловаться на наличие химических выбросов в воздухе.

В Сети появились фотографии массовой гибели животных в оккупированном Армянске, который переживает экологическую катастрофу из-за химвыбросов с завода «Крымский титан».

Соответствующие фото опубликовал блоггер RoksolanaToday&Крым. На них изображены мёртвый котенок и голуби.

Также в подтверждение катастрофической экологической ситуации обнародовано фото с заржавевшими за одну ночь гвоздями.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 августа в Крыму произошел выброс неизвестного вещества. В Армянске и Яны Капу (Красноперекопск) металлические предметы покрывались ржавчиной, с деревьев опали листья, в воздухе стоял стойкий запах кислоты, на газонах лежали мертвые птицы. Из-за загрязнения воздуха увеличилось количество обращений жителей в медучреждения, в аптеках образовался дефицит сорбентов и марлевых повязок.

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Кроме того, в середине сентября произошел еще один выброс химикатов.

Оккупационные «власти» Крыма заявили, что причиной загрязнения является испарение содержания кислотонакопителя, который используется заводом «Крымский титан», в результате жары и длительного отсутствия осадков.

Тогда в Армянске был введен режим чрезвычайного положения и принято решение остановить работу завода на две недели, эвакуировать детей и женщин.

По данным украинской разведки, ухудшение экологической обстановки на севере оккупированного Крыма произошло в результате попадания снарядов в отстойники химических отходов титанового и содового заводов во время военных учений вооруженных сил РФ.

Также на админгранице с Крымом в Херсонской области было зафиксировано наличие токсичных веществ в воздухе. В связи с ухудшением экологической ситуации из нескольких населенных пунктов были эвакуированы дети.

10 октября жители Армянска снова начали жаловаться на наличие химических выбросов в воздухе.