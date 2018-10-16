Рада одобрила стратегию экологической политики Украины до 2030 года

В пояснительной записке к данному законопроекту указано, что стратегия формирует видение состояния окружающей среды, которого Украина должна достичь в 2030 году.

Верховная Рада приняла в первом чтении стратегию государственной экологической политики Украины до 2030 года.

За принятие законопроекта "Об Основных принципах (стратегии) государственной экологической политики Украины на период до 2030 года " (№8328) за основу проголосовали 234 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак, представляя данный законопроект, заявил, что он базируется на Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС и 17 целях устойчивого развития ООН. "Основные экологические проблемы - это неудовлетворительное состояние элементов окружающей среды: воды, воздуха и грунтов", - уточнил он.

Читайте такжеРада выделила 3 миллиарда для окончательной консервации ЧАЭС

Семерак добавил, что 57% территории Украины поражены ветровой и водной эрозией, а 12% земель страдают от подтопления.

"Законопроект направлен на пересмотр основных стратегических заданий государственной экологической политики в связи с подписанием Соглашения об ассоциации с ЕС и обеспечением поэтапного приближения природоохранного законодательства к соответствующим нормам ЕС", - заявил народный депутат Иван Рыбак (фракция "Блок Петра Порошенко").

В пояснительной записке к данному законопроекту указано, что стратегия формирует видение состояния окружающей среды, которого Украина должна достичь в 2030 году.

Читайте такжеУкраина теряет редкие карпатские леса (видео)

В частности, доля возобновляемой энергетики (включительно с гидроэнергетикой) должна составлять 17%, сельское население, которое имеет доступ к улучшенным условиям санитарии - 80%, городское население, которое имеет доступ к централизованному водоснабжению - 100%.

Также указано, что доля отходов, которые захораниваются, должна уменьшиться до 35%, а площадь земель природоохранного фонда увеличится с 3803 тысяч гектаров до 9095 тысяч гектаров.

Как сообщал УНИАН, 14 июля 2016 года Украина ратифицировала Парижское соглашение о низкоуглеродном развитии.

В июле Кабинет министров одобрил Стратегию низкоуглеродного развития Украины до 2050 года, которая предусматривает сокращения выбросов парниковых газов, отказ от ископаемого топлива и старт инвестирования в возобновляемые источники энергии.