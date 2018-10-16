Рада выделила 3 миллиарда для окончательной консервации ЧАЭС

За эти средства планируется завершить госпрограмму по окончательному закрытию станции и выполнить ряд других работ.

Верховная Рада приняла закон о выделении из государственного бюджета около 3 млрд грн на период до 2020 года для окончательного закрытия Чернобыльской и превращения объекта «Укрытие» (разрушенного четвертого энергоблока станции) в экологически безопасную систему.

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За принятие законопроекта №6624 «О внесении изменений в Общегосударственную программу снятия с эксплуатации Чернобыльской АЭС» во втором чтении и в целом проголосовало 229 народных депутатов при необходимом минимуме 226 голосов.

Как отметил представитель парламентского комитета по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы Иван Рыбак, срок предыдущей государственной программы истек, однако значительная часть мероприятий по закрытию ЧАЭС не была выполнена.

«Целью принятия законопроекта является утверждение единого документа относительно определения деятельности по снятию с эксплуатации Чернобыльской атомной электростанцией и превращению объекта «Укрытие» в экологически безопасную систему и бюджетного финансирования этой деятельности до 2020 года», - сказал он.

По словам Рыбака, на мероприятия по окончательному закрытию и консервации станции до 2020 года планируется выделить из государственного бюджета около 3 млрд грн.

Как добавил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак, необходимо не только выполнить мероприятия, предусмотренные государственной программой снятия с эксплуатации Чернобыльской АЭС.

Среди новых мероприятий министр назвал завершение строительства и введение в эксплуатацию нового безопасного конфайнмента (арки укрытия - УНИАН), начало работ по консервации блоков №1, №2 и №3 ЧАЭС, введение в эксплуатацию хранилища отработанного ядерного топлива сухого типа и начало работ по перевозке туда отходов со старого хранилища.

Кроме того, по его словам, нужно ввести в эксплуатацию завод по переработке жидких радиоактивных отходов, промышленный комплекс обращения с твердыми радиоактивными отходами и водоем-охладитель.

Семерак подчеркнул, что соответствующие средства заложены в проекте Госбюджета на 2019 год, но точную сумму не назвал.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля этого года Верховная Рада одобрила данный законопроект в первом чтении.

Справка УНИАН. Чернобыльская станция была остановлена и перестала производить электроэнергию в 2000 году.

В конце ноября 2016 года завершилось строительство арки и процесс ее установки над четвертым энергоблоком ЧАЭС. Стоимость строительства арки составила 1,5 млрд евро.

По данным Госагентства по управлению зоной отчуждения, арка снизила уровень гамма-излучения вокруг станции по сравнению с периодом до ее установления в проектное положение в 10 раз.

После установки арки, нерешенным остается судьба разрушенного четвертого энергоблока. Также на площадке ЧАЭС продолжаются работы по снятию с эксплуатации ряда оборудования, в частности на первом, втором и третьем энергоблоках станции.