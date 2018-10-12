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Ураган "Майкл" разрушил зоопарк во Флориде и убил двух животных (видео)

14:49, 12 октября 2018
Экология
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Ураган Майкл, штат Флорида / иллюстрация / REUTERS

Ураган не только повредил вольеры и здания на территории заведения, но и унес жизни двух животных, говорится в сюжете ТСН.

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Поваленные ветром деревья едва не попадали на редких обитателей зоопарка. Владельцы говорят - реконструкцию усложняет отсутствие электроснабжения в городе.

На данный момент в результате урагана "Майкл" известно о семи погибших, среди которых - 11 - летний ребенок.

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Теги: #ураган#Флорида