Ураган "Майкл" разрушил зоопарк во Флориде и убил двух животных (видео)

Поваленные ветром деревья едва не попадали на редких обитателей зоопарка.

Во Флориде (США) ураган "Майкл" разрушил зоопарк и убил двух животных.

Ураган не только повредил вольеры и здания на территории заведения, но и унес жизни двух животных, говорится в сюжете ТСН.

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Поваленные ветром деревья едва не попадали на редких обитателей зоопарка. Владельцы говорят - реконструкцию усложняет отсутствие электроснабжения в городе.

На данный момент в результате урагана "Майкл" известно о семи погибших, среди которых - 11 - летний ребенок.