Ураган "Майкл" разрушил зоопарк во Флориде и убил двух животных (видео)
14:49, 12 октября 2018Экология
67 0
Поваленные ветром деревья едва не попадали на редких обитателей зоопарка.
Ураган Майкл, штат Флорида / иллюстрация / REUTERS
Во Флориде (США) ураган "Майкл" разрушил зоопарк и убил двух животных.
Ураган не только повредил вольеры и здания на территории заведения, но и унес жизни двух животных, говорится в сюжете ТСН.
Читайте такжеБушующий в США смертоносный ураган «Майкл» внести жизни шести человек (видео)
Поваленные ветром деревья едва не попадали на редких обитателей зоопарка. Владельцы говорят - реконструкцию усложняет отсутствие электроснабжения в городе.
На данный момент в результате урагана "Майкл" известно о семи погибших, среди которых - 11 - летний ребенок.
Ураган "Майкл" разрушил зоопарк во Флориде и убил двух животных
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter