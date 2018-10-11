Дом-сад и вертикальный лес: ТОП-5 самых впечатляющих «зеленых» зданий в мире (видео)

УНИАН подготовил подборку необычных экологических зданий.

В мегаполисах остается все меньше места для зелени. Архитекторы нашли выход, создавая сады прямо на стенах и крышах здания. Далее - ТОП-5 самых впечатляющих «зеленых» зданий в мире.

1. Концертный зал ACROS.

Зал ACROS в японском городе Фукуока является настоящим зеленым оазисом. На 15-ти каскадных террасах растут около 35 000 растений.

2. Кубический дом в Австрии.

Этот дом в Австрии спроектирован в стиле «Свободная планировка» - различные элементы сочетаются в одно целое. Покрытые зеленью бетонные кубы практически полностью сливаются с окружающим ландшафтом.

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3. "Verde 25", Турин (Италия).

А в итальянском городе Турин многоэтажку превратили в зеленый сад. Внешний дизайн уникального дома "Verde 25" включает 150 деревьев. Растения стали эстетическим барьером, что защищает жителей от шума и загрязнения города.

4. Эко-здания Сингапура.

Больше всего «зеленых» зданий в Сингапуре – это и бизнес-центры, и офисы, и гостиницы. Очень ярко выглядит «Лаборатория будущих городов», где как раз и рождаются проекты по озеленению мегаполисов. Каждый ярус здания имеет огромную террасу, полностью засаженную растениями.

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5. "Вертикальный лес", Милан.

И едва ли не самыми известными в мире зелеными домами является "Вертикальный лес" в Милане. На террасах двух башен растут около 900 деревьев, 5000 кустарников и 11 тысяч газонов.