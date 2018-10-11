Пограничники на прошлой неделе видели испарения над "Крымским титаном"

Сотрудники ГПСУ на админгранице с временно оккупированным Крымом пока не фиксируют повышение концентрации химических веществ в воздухе.

Украинские пограничники в конце прошлой недели заметили над неработающим заводом «Крымский титан» во временно оккупированном Армянске задымление и испарения неизвестного происхождения.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, комментируя информацию о новых выбросах химикатов в Армянске.

По его словам, пока пограничники, находящиеся на админгранице с оккупированным полуостровом, не зафиксировали повышение концентрации опасных веществ в воздухе.

«Мы видели информацию, которую публикуют жители Армянска, в то же время приборы, которые есть на вооружении, пока не фиксируют увеличение количества ядовитых веществ в воздухе», - сказал Слободян.

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Вместе с тем он отметил, что «в конце прошлой недели (4-5 октября) над некоторыми зданиями неработающего завода пограничники наблюдали облака испарения непонятного происхождения, задымление, которое было достаточно длительное время. Возможно, это взаимосвязанные события, поскольку ветры дуют в сторону оккупированного полуострова».

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс неизвестного вещества.

В Армянске и Яны Капу (Красноперекопск) металлические предметы покрывались ржавчиной, с деревьев опали листья, в воздухе стоял стойкий запах кислоты, на газонах лежали мертвые птицы. Из-за загрязнения воздуха увеличилось количество обращений жителей в медучреждения, в аптеках образовался дефицит сорбентов и марлевых повязок.

Кроме того, в середине сентября произошел еще один выброс химикатов.

Оккупационная "власть" Крыма заявила, что причиной загрязнения является испарение содержания кислотонакопителя, который используется заводом «Крымский титан», в результате жары и длительного отсутствия осадков.

В Армянске был введен режим чрезвычайного положения. Оккупационная "власть" решила остановить работу завода на две недели, эвакуировать детей и женщин.

По данным украинской разведки, ухудшение экологической обстановки на севере оккупированного Крыма произошло в результате попадания снарядов в отстойники химических отходов титанового и содового заводов во время военных учений вооруженных сил РФ.

Также на админгранице с Крымом в Херсонской области было зафиксировано наличие токсичных веществ в воздухе. В связи с ухудшением экологической ситуации из нескольких населенных пунктов были эвакуированы детей.

10 октября жители Армянска снова начали жаловаться на химические выбросы в воздухе.