Пограничники на прошлой неделе видели испарения над "Крымским титаном"
Украинские пограничники в конце прошлой недели заметили над неработающим заводом «Крымский титан» во временно оккупированном Армянске задымление и испарения неизвестного происхождения.
Об этом в комментарии УНИАН сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, комментируя информацию о новых выбросах химикатов в Армянске.
По его словам, пока пограничники, находящиеся на админгранице с оккупированным полуостровом, не зафиксировали повышение концентрации опасных веществ в воздухе.
«Мы видели информацию, которую публикуют жители Армянска, в то же время приборы, которые есть на вооружении, пока не фиксируют увеличение количества ядовитых веществ в воздухе», - сказал Слободян.
Читайте такжеХимические выбросы в Армянске происходят регулярно, последствия аварии на "Крымском титане" не ликвидированы - МинВОТ
Вместе с тем он отметил, что «в конце прошлой недели (4-5 октября) над некоторыми зданиями неработающего завода пограничники наблюдали облака испарения непонятного происхождения, задымление, которое было достаточно длительное время. Возможно, это взаимосвязанные события, поскольку ветры дуют в сторону оккупированного полуострова».
Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс неизвестного вещества.
В Армянске и Яны Капу (Красноперекопск) металлические предметы покрывались ржавчиной, с деревьев опали листья, в воздухе стоял стойкий запах кислоты, на газонах лежали мертвые птицы. Из-за загрязнения воздуха увеличилось количество обращений жителей в медучреждения, в аптеках образовался дефицит сорбентов и марлевых повязок.
Кроме того, в середине сентября произошел еще один выброс химикатов.
Оккупационная "власть" Крыма заявила, что причиной загрязнения является испарение содержания кислотонакопителя, который используется заводом «Крымский титан», в результате жары и длительного отсутствия осадков.
В Армянске был введен режим чрезвычайного положения. Оккупационная "власть" решила остановить работу завода на две недели, эвакуировать детей и женщин.
По данным украинской разведки, ухудшение экологической обстановки на севере оккупированного Крыма произошло в результате попадания снарядов в отстойники химических отходов титанового и содового заводов во время военных учений вооруженных сил РФ.
Также на админгранице с Крымом в Херсонской области было зафиксировано наличие токсичных веществ в воздухе. В связи с ухудшением экологической ситуации из нескольких населенных пунктов были эвакуированы детей.
10 октября жители Армянска снова начали жаловаться на химические выбросы в воздухе.