В оккупированном Армянске произошли новые химвыбросы: врачи советуют уезжать из города

Жители Армянска говорят, что произошел не первый рецидив после снятия чрезвычайного положения.

Жители Армянска в аннексированном Крыму жалуются на новые химические выбросы в воздух.

Как сообщила по телефону «Громадському» жительница города Екатерина Пивовар, характерный запах ощущался в городе утром 10 октября. Ее вместе с детьми доставили в городскую больницу с жалобами на раздражение химическими веществами.

Пивовар утверждает, что чувствует «жжение в глазах» и получила «ожоги слизистой оболочки носа».

Читайте такжеЭкокатастрофа в Крыму – только начало: журналисты указали на страшные последствия оккупации (видео)

По ее словам, врачи диагностируют именно поражение химическими веществами в городе Армянск.

«Врач написала, что аллергическая реакция на токсические вещества. Прописала Супрастин, выводить токсины, пить полисорб», — рассказала женщина.

Пивовар добавила, что врачи советуют уезжать из города.

Жители Армянска говорят, что это не первый рецидив после снятия чрезвычайного положения в городе.

О признаках выбросов сообщают и пользователи соцсетей

«Сегодня утром опять коричневые жидкие осадки на балконных поверхностях и кислый запах», - пишет в соцсети Сергей Самарин.