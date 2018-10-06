В Украине стартовала акция по высадке деревьев, выращенных из желудей дубов, росших при жизни Шевченко

Акция «Дубы Шевченко объединяют Украину» началась в Моринцах Черкасской области - родном селе Тараса Шевченко.

В Украине сегодня стартовала общенациональная акция по высадке саженцев, выращенных из желудей многовековых дубов, которые росли еще при жизни Тараса Шевченко.

Читайте такжеЭколог рассказала о новых преступлениях оккупантов в Крыму – они взялись за уничтожение заповедных зон

Как сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Украины, первые саженцы инициативы Минприроды «Дубы Шевченко объединяют Украину» высадил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак вместе с местными школьниками и студентами в Моринцах Черкасской области.

Как отметил Семерак, больше года тому назад во время экологической акции «Посади дерево мира» в Украине было высажено более 3 тысяч деревьев и, в частности, несколько десятков деревьев у подножия Чернечей горы. Тогда же первые саженцы с этого места были переданы в различные регионы Украины как символы мира и национального духа, которые всю свою жизнь воспевал Кобзарь.

Семерак призвал всех активистов в регионах, кто поддерживает на локальном уровне подобные акции по высадке дубов Шевченко или других деревьев, объединить свои усилия с Минприроды.

Часть ростков из малой Родины Кобзаря участники акции повезут в Донецкую, Львовскую, Киевскую, Херсонскую, Черниговскую, Винницкую и Полтавскую области, чтобы высадить их там.

Также министр экологии посетил село Будище, где вместе с волонтерами и школьниками собрал новые желуди на семена. Желуди для выращивания новых дубов представители Минприроды сразу передадут в Хорольский ботанический сад в Полтавской области, чтобы продолжить эту инициативу в последующие годы.

Кроме того, Семерак сообщил, что Минприроды будет инициировать повышение статуса трех древних «дубов Шевченко» в селе Будище, чтобы они получили статус национальных природных памятников и уход за ними финансировался из государственного бюджета. Это позволит выделять средства на лечение и поддержание в надлежащем состоянии этих известных исторических деревьев, самому старшему из которых согласно предварительным оценкам, около одной тысячи лет.

Напоминается, что в Украине уже третий год подряд каждую весну и каждую осень проводится общенациональная акция «Посади дерево мира», которую в свое время инициировала Украинская греко-католическая церковь, а впоследствии она была поддержана во всех регионах Украины другими церковными конфессиями, общественными организациями и просто неравнодушными к состоянию окружающей среды людьми.