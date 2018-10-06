Эколог рассказала о новых преступлениях оккупантов в Крыму – они взялись за уничтожение заповедных зон

Под угрозой оказалась уникальные, заповедные деревья, возраст которых достигает полторы тысячи лет.

Несмотря на существующие экологические проблемы в аннексированном Крыму, Россия не останавливается, создавая новые и новые методы уничтожения природы на полуострове.

Об этом заявила глава всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко, передает «Обозреватель». По ее словам, сейчас оккупанты вырубают на полуострове уникальные, заповедные деревья, возраст которых достигает полторы тысячи лет.

"Например, бухта Ласпи, урочище Батилиман, где рос можжевельник, земляничник мелкоплодный - это реликтовые растения. Еще 100 тыс. лет назад эти деревья росли. И они дошли до нашего времени", - пояснила Тимочко.

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Эколог уточнила: по ее данным, в бухте Ласпи вырастала самая большая в Европе популяция можжевельника. Но с 2000 деревьев с начала аннексии Крыма было срублено уже 800.

"Начиная с 2013 года, мы ежегодно мониторим эту уникальную территорию. В июне этого года были фотографии: вырублено десять гектаров этих уникальных деревьев. Некоторым из них было 1500 лет!" - возмутилась она.

Тимочко добавила, что сейчас в бухте Ласпи идет тотальная застройка территории, по заповедной территории прокладывается дорога. Однако не только в этом месте уничтожается уникальная крымская биосфера.

"Это касается и наших заповедных территорий - Крымский горно-лесной заповедник. Уникальная территория над Ялтой. Сейчас там прокладываются дороги, там разрешено строительство газопровода, строительство которого мы в 2007 году не допустили", - подвела печальный итог эколог.