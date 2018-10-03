Российское хранилище боеприпасов в Приднестровье создает угрозу безопасности и экологии Украины - Климкин

Глава украинского МИД подчеркнул, что Украина и Молдова продолжат взаимодействие в целях устранения угроз от российского присутствия в Приднестровье.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отмечает, что российское хранилище боеприпасов в селе Колбасна в Приднестровье создает фундаментальную угрозу в сфере безопасности и экологии для Украины и Молдовы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава МИД Украины сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Молдовы Тудором Уляновски.

Министр отметил, что провел со своим молдавским коллегой подробные переговоры "по всему спектру как двусторонних отношений, так и по нашей европейской повестке дня".

"Но главный акцент... состоит в том, что у нас общее прошлое, общие вызовы в смысле защиты нашей территориальной целостности и суверенитета, и я абсолютно уверен, общее европейское будущее", - сказал Климкин.

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"Обе наши страны страдают от российской агрессии и от российского присутствия. Мы последовательно работаем на всех международных площадках, и также в контексте освобождения Приднестровья от российского присутствия. Есть первые, хотя и очень слабые, положительные в том смысле, что хотя бы из Приднестровья сейчас будут ехать машины с нормальными номерными знаками. Это, к сожалению, не означает, что провокации, которые мы имеем с территории Приднестровья, прекратятся, поскольку, в том числе, с территории Приднестровья со стороны России предпринимаются попытки дестабилизации Украины", - заявил Климкин.

"Будем совместно работать над тем, чтобы устранить угрозу российского хранилища в селе Колбасна, где хранится море боеприпасов, в том числе, совсем непригодных. И это фундаментальная угроза для обеих стран. Это угроза в сфере безопасности, и в смысле боеприпасов, и в смысле присутствия российских войск и смысле фундаментальной экологической угрозы", - подчеркнул Климкин.

*** Колбасна - село в Рыбницком районе в Молдове (непризнанная республика Приднестровье), в котором действует пункт пропуска через государственную границу Украины "Домница". Военные склады в селе Колбасна были созданы в 1940-х годах. В советское время 1411-й АСБ (артиллерийский склад боеприпасов) был стратегическим арсеналом западного военного округа СССР, но основную часть боеприпасов сюда завезли после вывода советских войск с территории бывшей ГДР, Чехословакии и других европейских стран. По состоянию на 2000 год объемы вооружений и боеприпасов, принадлежащих России, в Приднестровье составляли около 42000 тонн. С 2000 по 2004 год отсюда было вывезено или уничтожено на месте около 50% вооружений, военной техники и боеприпасов. На складе, по разным оценкам, осталось от 19000 до 21500 тонн боеприпасов: снаряды, авиабомбы, мины, гранаты, патроны объемом 2500 железнодорожных вагонов. Из них 57% - просроченные для использования и транспортировки.