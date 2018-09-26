Эксперт объяснила, как избежать миллионных затрат экологического налога не по назначению

Есть много предприятий, которые платят экологический налог, однако находятся в тяжелом экономическом положений и не имеют денег на модернизацию.

Средства, собранные с предприятий в результате взимания экологического налога, сегодня тратятся неэффективно, подтвердила слова министра экологии Остапа Семерака глава общественного формирования "Экологический патруль" и глава общественного совета при Государственной экологической инспекции в Днепропетровской области Татьяна Лампика.

Об этом говорится в эксклюзивном комментарии для 24 канала.

"Налог, который аккумулируется в городах или селах, или боятся тратить, или не знают, куда тратить из-за его огромного размера. Я знаю села, где аккумулируется 5 миллионов экологического налога, а использовать его по постановлению почти не возможно. Тогда главы поселковых советов или городов кладут его в банк и получают проценты. А сам налог вообще не используют", – объясняет Лампика.

По ее словам, зато есть много предприятий, которые платят экологический налог, однако находятся в тяжелом экономическом положении. Поэтому они просто не имеют денег на модернизацию и загрязняют экологию.

"Они не имеют такой прибыли, чтобы тратить деньги на экономическую модернизацию или установку современной системы фильтрации сточных вод. Это очень большая проблема!"– говорит экологическая активистка.

Лампика предлагает ориентироваться на европейскую практику и создать единый фонд, который будет наполняться деньгами из экологического налога. Из какого предприятия и будут получать процентный кредит, чтобы проводить модернизацию очистных сооружений.

"В трудном экономическом положении предприятия должны функционировать не за счет нашего здоровья. Поэтому нам нужно ориентироваться на европейский опыт и сделать себе единый фонд", - завершила Лампика.