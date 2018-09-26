В Киеве на Оболони установили несколько камер хранения для животных (фото)

Домашнего любимца можно оставить в клетке, пока его владелец пойдет в магазин за покупками.

Возле одного из супермаркетов в Оболонском районе Киева установили клетки для домашних любимцев. Об этом сообщает «Община Киевщины». По замыслу, подобные «боксы хранения» помогут предупредить кражу домашнего любимца или схватки собак, привязанных у входа в магазин. На сайте инициативной группы Оболонского района отмечается, что в Европе кроме специальных мест, где можно оставить своего домашнего любимца на привязи, есть подобные клетки.

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