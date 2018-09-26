В Киеве на Оболони установили несколько камер хранения для животных (фото)
14:41, 26 сентября 2018Экология
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Домашнего любимца можно оставить в клетке, пока его владелец пойдет в магазин за покупками.
Боксы для собак выглядят так \ Фото: kv.hromady.com.ua
Возле одного из супермаркетов в Оболонском районе Киева установили клетки для домашних любимцев.
Об этом сообщает «Община Киевщины». По замыслу, подобные «боксы хранения» помогут предупредить кражу домашнего любимца или схватки собак, привязанных у входа в магазин.
В боксах размером поменьше можно оставить и кота \ Фото: kv.hromady.com.ua
На сайте инициативной группы Оболонского района отмечается, что в Европе кроме специальных мест, где можно оставить своего домашнего любимца на привязи, есть подобные клетки.
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