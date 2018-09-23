Экологическая катастрофа в Крыму: оккупанты отменили режим чрезвычайного положения, веденное из-за выбросов "Титана"

Ранее "власти" оккупированного Крыма рекомендовали "местной администрации" города Армянск отменить режим чрезвычайного положения.

В оккупированном Армянске на севере Крыма отменили чрезвычайное положение, введенное из-за выброса опасных веществ с завода "Крымский титан". Об этом сообщил "глава" оккупированного полуострова Сергей Аксенов, передает ТАСС.

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"Снят режим ЧС, сегодня все нормально, с повышением температур небольшой фон (вредных веществ в воздухе) присутствует, но с воскресенья ожидается похолодание, и уверены, что все это будет в норме. Сегодня никаких оснований для НС нет. Все мероприятия, связанные с очищением водой поверхностей тротуаров, дорог в городе Армянске, мероприятия, связанные с завозом известковых растворов на накопитель кислоты (завода "Крымский титан"), продолжаются", - сказал он.

Ранее "власти" оккупированного Крыма рекомендовали "местной администрации" города Армянск отменить режим чрезвычайного положения.

Напомним, Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц разработало предложения относительно санкций против компаний, связанных с производством и реализацией химической продукции с временно оккупированного Крыма.