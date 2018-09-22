Во Львовской области произошла утечка нефти из-за незаконной врезки в нефтепровод "Дружба"

Аварийные бригады проводят работы по ликвидации незаконной врезки, площадь загрязнения устанавливается.

В Перемышлянском районе Львовской области обнаружили незаконную врезку в нефтепровод "Дружба", из которой произошла утечка нефти.

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Об этом сообщает сайт города Львова "032.ua" со ссылкой на департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской областной государственной администрации.

"Вчера, 21 сентября, в 23:30 поступило сообщение, что вблизи сел Серники и Ланы Перемышлянского района ощущается резкий запах нефтепродуктов. Об этом сообщили соответствующие службы. Диспетчеры нефтепровода "Дружба" немедленно прекратили прокачку нефти по 2 трубопроводам диаметром 700 мм и 500 мм", - говорится в сообщении.

Служба безопасности нефтепровода обнаружила незаконную врезку в магистральный трубопровод диаметром 500 мм, а также повреждения на трубе с утечкой нефтепродуктов на рельеф местности. Аварийные бригады проводят работы по ликвидации незаконной врезки, площадь загрязнения устанавливается.