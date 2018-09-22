Назначенная РФ "власть" Армянска хочет отменить режим чрезвычайной ситуации 23 сентября

Накануне подконтрольный России оперативный штаб по ситуации с выбросами вредных веществ в Армянске рекомендовал назначеной РФ власти города отменить режим чрезвычайной ситуации.

Режим чрезвычайной ситуации в Армянске, введенный 14 сентября из-за ухудшения экологической обстановки вследствие выбросов химических веществ на заводе «Крымский титан», планируют отменить 23 сентября.

Об этом, как информирует Крым.Реалии, сообщил назначенный Россией глава администрации города Василий Телиженко.

«Если ситуация не изменится и все показатели останутся в норме, планируем завтра (23 сентября – ред.) отменить режим чрезвычайной ситуации», – цитирует Телиженко российское агентство «РИА Новости».

По его словам, в понедельник-вторник из санаториев будут возвращаться дети, и, скорее всего, в среду уже возобновится учебный процесс.

Телиженко также отметил, что ситуация в городе остается стабильной, показатели химических веществ в воздухе находятся в пределах нормы.

Накануне подконтрольный России оперативный штаб по ситуации с выбросами вредных веществ в Армянске рекомендовал назначеной РФ власти города отменить режим чрезвычайной ситуации.

Читайте также"Мы просыпаемся с головной болью": жители пострадавшего от "химатаки" Армянска рассказали о происходящем в городе

В ночь с 23 на 24 августа в Армянске произошел выброс неизвестного вещества.

Российские власти оккупированного Крыма заявляют, что причиной выбросов вредного вещества на севере полуострова является испарение содержимого кислонакопителя, используемого предприятием «Крымский титан».

В то же время в Минобороны Украины настаивают, что выброс химических веществ на территории аннексированного Крыма произошел из-за военных Вооруженных сил России, которые на тренировках обстреляли отстойники отходов титанового и содового заводов.

13 сентября в Армянске произошел повторный выброс вредных веществ, и их концентрация в воздухе превысила допустимую норму в пять раз.