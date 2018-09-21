Экс-лесник раскрыл детали тайного бизнеса в закрытой резиденции Порошенко "Залесье" (видео)

Журналисты надеются, что выход в эфир сюжета сохранит жизнь животных и сорвет нелегальный тайный бизнес.

В закрытой государственной резиденции президента Украины «Залесье» занимаются продажей древесины, зверей и даже их мяса.

Как говорится в сюжете программы «Гроші» на телеканале 1+1, возмущенный работник резиденции провел экскурсию для журналистов.

Бывший лесник Владимир (имя изменено в целях безопасности) провел журналистов в президентский лес окольными путями и показал там ловушку для диких зверей. В частности сюда неделю назад попал кабан.

По словам экс-лесника, охота в лесу устраиваются для политической верхушки - представителей власти завозят сюда десятками, устраивая своеобразное сафари.

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При этом, как отмечается в сюжете, стрелять зверей в «Залесье» нельзя, что подтверждает и сам директор резиденции Василий Грицик.

Но за последние пять лет в госрезиденции дичи настреляли почти 9 тонн на почти 200 тысяч гривень и это мясо выставляется на продажу.

Однако, в основном здесь зарабатывают на древесине – якобы спиливают мертвые деревья и продают населению по 240 гривен за один куб. Владимир был неоднократно свидетелем такой рубки. По его словам, настоящий трухляк даже не трогают.

Начинают пилить в конце осени и сейчас уже на деревьях ставят метки.

В общем, за пять лет руководство Залесье на продаже животных и древесины только официально заработало около 10 миллионов гривен и продолжают зарабатывать сейчас.

Журналисты надеются, что выход в эфир сюжета сохранит жизнь животных и сорвет нелегальный тайный бизнес.