Жители Херсонщины жалуются на кашель и сыпь на теле после химических выбросов "Титана" в Крыму (видео)

Сегодня в села должны вернуться дети, которых вывезли на оздоровление в курортный Скадовск в начале сентября.

На Херсонщине обследуют жителей сел, граничащих с оккупированным Крымом. Медики приезжают к людям в села, а тех, у кого есть жалобы и хочет обследоваться, автобусами привозят в Херсонскую областную больницу.

Об этом говорится в сюжете программы ТСН.Ранок.

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Селян осматривают отоларингологи, дерматологи и пульмонологи. Люди жалуются в основном на жжение в горле и сыпь на коже. Они убеждены, что до сих пор ощущают последствия августовского выброса на заводе "Титан", когда они надышались вредных испарений. Однако передвижные лаборатории, которые берут пробы воздуха, превышения вредных веществ в последние две недели не фиксировали.

"С кожей проблемы, маленькие высыпания, назначили лекарства. А касательно ЛОРа и пульмонолога сказали, что, ну, в принципе, в пределах нормы", - говорит жительница села Первокостянтиновка Ольга Иванова.

Сегодня в села должны вернуться дети, которых вывезли на оздоровление в курортный Скадовск в начале сентября.