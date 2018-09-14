Без днепровской воды с материковой Украины земля Крыма становится соленой. Фактически, там начался "процесс опустынивания".

Стоило Украине отключить воду на севере оккупированного Крыма, сразу начали обвинять Украину чуть ли не в подготовке массовых убийств и терактов.

Как говорится в сюжете программы «Гроши» на телеканале 1+1, Украина готова поставлять воду в Крым, если в договор впишут, что это украинская территория.

На печально известном заводе «Крымский титан» сразу после оккупации началось грубое нарушение технологии производства, отмечает бывший сотрудник предприятия Александр Ващенко. По его словам, в течение трех лет оккупанты бросали гидролизную кислоту в кислоотстойник, из-за чего он стал «бомбой замедленного действия», когда вследствие жары начал высыхать.

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Сухой оксид серы поднимается в воздух и, контактируя с водой, превращается в концентрированную серную кислоту, которая выедает железо и легкие, отмечается в сюжете.

Кроме того, украинские хакеры получили в распоряжение свежие акты проверки «Крымского титана», согласно с которыми предприятие работало в режиме тотального нарушения норм безопасности.

А теперь, чтобы залить ядовитое озеро, куда, в нарушение всех норм сбрасывали кислоту, нужно 30 миллионов кубометров воды и правда в том, что ни на «Титане», ни в захваченном Крыму не знают, где брать воду.

Даже по мнению пропагандистов, химическая катастрофа в Армянске – это только начало. Ни «Крымский титан», ни «Крымская сода» – еще одно огромное предприятие рядом, – без источника пресной воды никаких перспектив не имеют.

Без днепровской воды с материковой Украины земля Крыма становится соленой. «Фактически, начался процесс опустынивания», – отмечает специалист по мелиорации .