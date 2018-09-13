В МинВОТ рассказали о двух "пиковых событиях" ночью на "Крымском титане"

Министерство зафиксировало применение на заводе серной кислоты к сырью, во время чего повышается температура.

На заводе "Крымский титан" в Армянске были зафиксированы два пиковых события в ночное время, когда произошли выбросы вредных веществ.

Об этом заявил руководитель Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш во время брифинга в четверг, 13 сентября, передает ТСН.

"Много версий, но было два пиковых события - в ночь на 24 августа и 4 сентября. Сообщение ночью о неизвестном веществе. Когда люди обнаружили, мы проверили розу ветров и направления ветра. По данным спутников, он дул в сторону севера в направлении Армянска", - рассказал Вадим Черныш.

Во время второй пиковой ситуации 4 сентября также были первые жалобы от пограничников ночью.

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"Там нет населенных пунктов, плотность построения невысокая. Что касается загрязняющих веществ, то последний мониторинг был здесь в июле. Мы сравнили с предыдущими данными - брали заборы воды, почвы и воздуха. По данным последнего мониторинга, которые получили вчера, превышение есть, но оснований для чрезвычайной ситуации и эвакуации нет", - добавил министр.

"Способ производства диоксида титана применяется на этом предприятии? Мы связались с химиками, технологами, различными специалистами. Взяли старые схемы, которые начали исчезать, даже из Интернета - заблокированы сайты "Крымского титана", уничтожена практически вся информация. Вчера встречались с бывшим руководством предприятия, которое живет в Киеве, и получили много технической информации. Там применяется сульфатный метод производства титана, серная или соляная кислота. Там серная кислота. Цех серной кислоты был построен на заводе 2014 года. 9 сентября проходил ремонт на крышах. Мы зафиксировали применение серной кислоты к сырью, во время чего повышается температура. В условиях повышенной температуры испарения выше", - попытался объяснить Вадим Черныш.

Также он добавил, что в противовес оккупационная власть Крыма распространяет информацию о хлористом титане, однако не хочет предоставлять официальную информацию до 29 сентября, хотя анализы можно было уже успеть провести.

"Пока одна версия - это кислотонакопитель, часть которого находится на территории Херсонской области. По каждому из наших пунктов есть таблицы по всем предельно допустимым загрязненияя. Дополнительно заказали спутниковые снимки. Есть несколько версий, но это версии расследования. Максимум информации передаем экспертам и постоянно консультируемся", - подчеркнул министр.

Черныш также напомнил о Конвенции о защите Черного моря от загрязнения, в рамках которой не разрешается загрязнять не только воды, но и воздушное пространство. По его данным, правительство планирует применять эту конвенцию для получения от РФ информации.