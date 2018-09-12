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Из водоема на территории ЧАЭС спасли лося (видео)

10:22, 12 сентября 2018
Экология
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Сегодня утром туристы сообщили спасателям, что между двумя блоками недействующей атомной электростанции в водоеме плавает животное и не может выбраться на сушу.

Основную часть спецроперации взяли на себя местные пожарные. Лодкой они вытащили лося на землю.

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Теги: #лось#ЧАЭС#спасение