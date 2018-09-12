Из водоема на территории ЧАЭС спасли лося (видео)
10:22, 12 сентября 2018Экология
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Основную часть спецроперации взяли на себя местные пожарные.
Чрезвычайники, лесники и полиция спасли лося на территории Чернобыльской АЭС
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Сегодня утром туристы сообщили спасателям, что между двумя блоками недействующей атомной электростанции в водоеме плавает животное и не может выбраться на сушу.
Основную часть спецроперации взяли на себя местные пожарные. Лодкой они вытащили лося на землю.
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