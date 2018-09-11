Результаты проб грунта на админгранице с Крымом показали превышение содержания сульфатов и хлоридов

Результаты проб грунта на административной границе с временно оккупированным Крымом, в Каланчакском и Чаплинском районах показали превышение содержания сульфатов и хлоридов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов, в составе рабочей группы специалистами экоинспекции 31 августа были отобраны пробы грунта в точках постоянного мониторингового наблюдения за влиянием ЧАО «Крымский титан» на территории Преображенского (Красный Чабан) сельского совета Каланчакского района и Первоконстантиновского сельского совета Чаплинского района; возле КПВВ «Чаплинка» и КПВВ «Каланчак».

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По результатам проведенных исследований вышеупомянутых проб установлено, что возле скважины питьевой воды на территории Преображенского сельсовета и возле КПВВ «Каланчак» установлено превышение по сульфатам, по сравнению с прошлыми годами.

Кроме того, 5 сентября специалисты отобрали пробы грунта в Каланчакском районе: в с. Александровка, с. Преображенка и возле скважины питьевой воды в с. Преображенка; а также в Чаплинском районе: в с. Первоконстантиновка, с. Григорьевка, с. Нововладимировка, с. Ивановка.

Согласно результатам исследований, по сравнению с пробами, отобранными 31 августа, в с. Первоконстантиновка содержание сульфатов увеличился с 78,2 мг/куб. дм до 119,32 мг/куб. дм, возле скважины питьевой воды в Преображенке содержание сульфатов увеличился с 312,8 мг/куб. дм до 617,4 мг/куб. дм, хлоридов - с 46,15 мг/куб. дм до 103,0 мг/куб. дм.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 августа на севере Крыма произошел выброс ядовитых химикатов.

В Армянске и Яны Капу (Красноперекопск) металлические предметы покрывались ржавчиной, с деревьев опали листья, в воздухе стоит стойкий запах кислоты, на газонах иногда лежат мертвые птицы. Из-за загрязнения воздуха увеличилось количество обращений жителей в медучреждения, в аптеках образовался дефицит сорбентов и марлевых повязок.

По данным украинской разведки, ухудшение экологической обстановки на севере оккупированного Крыма произошло в результате попадания снарядов в отстойники химических отходов титанового и содового заводов во время военных учений вооруженных сил РФ.

6 сентября в Министерстве здравоохранения Украины заверили, что уровень концентрации вредных веществ в Херсонской области не превышен, угрозы здоровью граждан нет.

7 сентября в ряде населенных пунктов Херсонской области на админгранице с Крымом было приостановлено обучение в школах и детских садах. Детей отправили на оздоровление в лагеря на Черноморском побережье.

Также 7 сентября председатель Херсонской ОГА Андрей Гордеев заявил, что «информация о возможных испарениях с кислотного накопителя на крымском заводе «Титановые инвестиции» не подтвердилась. Однако открытым остается вопрос выбросов с самого завода».

В Херсонской ОГА сообщили, что после ухудшения экологической ситуации в учреждения здравоохранения Чаплинского и Каланчакского районов обратились 23 человека, из них 10 детей.

Сегодня, 11 сентября, стало известно, что завод «Крымский титан» 9 сентября полностью остановил производство.