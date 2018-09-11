"Крымский титан" приостановил работу – Херсонская ОГА
Ситуация вокруг завода «Крымский титан» нормализовалась, по имеющейся информации, работа предприятия приостановлена.
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Об этом сообщил председатель Херсонской областной госадминистрации (ОГА) Андрей Гордеев, передает Крым.Реалии. «По состоянию на сегодня ситуация нормализуется, так как со вчерашнего дня, с десяти утра, мы не наблюдаем работу «Титана». Трубы на нем не дымят. Также у нас есть внутренняя информация с той стороны (из Крыма), и мы с вероятностью 90% можем предположить, что сегодня завод стоит», – сказал глава области.
Он напомнил, что на территории области проводится регулярный анализ воздуха, почв, воды, а также овощей и фруктов на предмет заражения. Эти наблюдения также дают повод говорить о стабилизации ситуации.
Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 августа на севере Крыма произошел выброс ядовитых химикатов. В Армянске и Яны Капу (Красноперекопск) металлические предметы покрывались ржавчиной, с деревьев опали листья, в воздухе стоит стойкий запах кислоты, на газонах иногда лежат мертвые птицы. Из-за загрязнения воздуха увеличилось количество обращений жителей в медучреждения, в аптеках образовался дефицит сорбентов и марлевых повязок.
По данным украинской разведки, ухудшение экологической обстановки на севере оккупированного Крыма произошло в результате попадания снарядов в отстойники химических отходов титанового и содового заводов во время военных учений вооруженных сил РФ.
6 сентября в Минздраве Украины заверили, что уровень концентрации вредных веществ в Херсонской области не превышен, угрозы здоровью граждан нет.
7 сентября в ряде населенных пунктов Херсонской области на админгранице с Крымом было приостановлено обучение в школах и детсадах. Детей отправили на оздоровление в лагеря на Черноморском побережье.
Также 7 сентября председатель Херсонской ОГА Гордеев заявил, что «информация о возможных испарениях с кислотного накопителя на крымском заводе «Титановые инвестиции» не подтвердилась. Однако открытым остается вопрос выбросов с самого завода».
В Херсонской ОГА сообщили, что после ухудшения экологической ситуации в учреждения здравоохранения Чаплинского и Каланчакского районов обратились 23 человека, из них 10 детей.
Вскоре СМИ сообщили, что завод «Крымский титан» 9 сентября полностью остановил производство.