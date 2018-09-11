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В сети показали шокирующие фото "крымского Чернобыля" с высоты птичьего полета

14:15, 11 сентября 2018
Экология
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На фото видны последствия катастрофы / фото Dronarium Украина

На сделанных 8 сентября фотографиях, которые опубликованы на странице Dronarium Украина в Facebook, видны последствия химических выбросов.

«На фото – завод, отравляющий все живое вокруг на десятки километров из-за аварии. Его называют "крымским Чернобылем". Да, это крымский "Титан" и он работает, как видите. Фото было сделано 8 сентября», – говорится в описании к фото.

фото Dronarium Украина
фото Dronarium Украина

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 августа на севере Крыма произошел выброс ядовитых химикатов из кислотонакопителя завода «Крымский титан».

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30 августа крымские экологи и эксперты пришли к выводу, что источником испарения могло стать содержимое кислотоотстойника завода из-за жары и отсутствия воды из Северо-Крымского канала.

В Армянске и Яны Капу (Красноперекопске) металлические предметы покрылись ржавчиной, с деревьев опали листья, в воздухе ощущался стойкий запах кислоты. Из-за загрязнения воздуха увеличилось количество обращений жителей в медучреждения.

Оккупанты решили остановить работу завода в две недели, эвакуировать детей и женщин.

5 сентября пресс-секретарь Минобороны Александр Мотузяник со ссылкой на Главное управление разведки заявил, что ухудшение экологической ситуации на севере оккупированного Крыма произошло в результате попадания снарядов в отстойники химических отходов титанового и содового заводов во время военных учений вооруженных сил РФ.

По данным Херсонской ОГА, в связи выбросами на севере Крыма из южных районов области эвакуировали более 500 человек.

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Новость в сюжете: Экологическая катастрофа в Крыму
Теги: #Крым#Титан