На Херсонщине из-за "химатаки" в Крыму спецраствором обработали более 200 километров дорог (видео)

По упрощенной процедуре пересечения на материковую Украину уже попали полсотни жителей аннексированного полуострова.

Из-за химической катастрофы в аннексированном Россией Крыму на Херсонщине спасатели обработали содовым раствором 234 километра дорог.

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Как сообщает ТСН, к таким действиям прибегли в семи населенных пунктах, которые больше всего пострадали в результате выбросов из крымского завода "Титан".

Специальную обработку, которая снизит влияние вредных веществ на людей, провели и на территории двух контрольных пунктов въезда-выезда "Каланчак" и "Чаплинка". Они до сих пор закрыты для въезда на оккупированный полуостров. В то же время людей из Крыма, которые обращаются за медицинской помощью, пропускают.

По упрощенной процедуре пересечения на материковую Украину уже попали полсотни жителей аннексированного полуострова.

Ядовитые выбросы крымского завода "Титан" произошли в ночь на 24 августа. На Херсонщине их последствия почувствовали неделю назад. Все вокруг покрылось ржавчиной. Жители жаловались на першение в горле.