Экологическая катастрофа в Крыму: бывшие работники завода "Титан" объяснили причины утечки химикатов (видео)

Журналистам удалось разыскать бывших работников завода, которые объяснили из-за чего произошла химическая катастрофа.

На Херсонщине спасатели обрабатывают дороги содовым раствором. К таким действиям прибегли в семи населенных пунктах, наиболее пострадавших от химических выбросов.

Специальную обработку провели и на территории двух контрольных пунктов "Каланчак" и "Чаплинка".

Журналистам удалось разыскать бывших работников завода, которые объяснили из-за чего произошла химическая катастрофа.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 августа на севере Крыма произошел выброс ядовитых химикатов из кислотонакопителя завода "Крымский титан".

30 августа крымские экологи и эксперты пришли к выводу, что источником испарения могло стать содержимое кислотоотстойника завода из-за жары и отсутствия воды из Северо-Крымского канала.

В Армянске и Яны Капу (Красноперекопске) металлические предметы покрываются ржавчиной, с деревьев опали листья, чувствуется стойкий запах кислоты, на газонах иногда лежат мертвые птицы.

Из-за загрязнения воздуха увеличилось количество обращений жителей в медучреждения, в аптеках наблюдается дефицит сорбентов и марлевых повязок. Оккупанты решили остановить работу завода на две недели, эвакуировать детей и женщин.

5 сентября пресс-секретарь Минобороны Александр Мотузяник со ссылкой на Главное управление разведки заявил, что ухудшение экологической ситуации на севере оккупированного Крыма произошло в результате попадания снарядов в отстойники химических отходов титанового и содового заводов во время военных учений вооруженных сил РФ.

7 сентября председатель Херсонской ОГА Андрей Гордеев сообщил, что 193 ребенка из населенных пунктов, прилегающих к админгранице с оккупированным Россией Крымом, уже выехали на оздоровление в Скадовск.