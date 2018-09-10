Украина продолжит мониторинг ситуации в связи с химическими выбросами в Крыму

Он отметил, что ответственность за выбросы ядовитых химикатов несут как владельцы предприятий, так и оккупационные власти Крыма.

Мониторинг ситуации в связи с выбросом ядовитых химикатов с кислотонакопителя завода «Крымский титан» в оккупированном Армянске будет продолжаться.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал постоянный представитель президента Украины в Автономной республике Крым Борис Бабин в эфире телеканала "112 Украина".

"Текущая ситуация с анализом воздуха - в норме. Но это не значит, что у нас будут прекращать мониторинг. Он будет продолжаться. Так же будет продолжаться исследование состояния лиц, обращавшихся за медицинской помощью", - отметил Бабин.

В то же время он подчеркнул, что ответственность за выбросы ядовитых химикатов несут как владельцы предприятий, так и оккупационные власти Крыма.

"Полная ответственность за эти загрязнения возлагается, в первую очередь, на владельцев и бенефициаров компаний, которые сегодня осуществляют загрязнение, а также на оккупационные власти Российской Федерации, которые фактически сделали все условия для того, чтобы загрязнение распространилось. Из-за своего военного присутствия сделали соответствующие техногенные риски на этих объектах, которые сегодня привели к очень печальным последствиям", - сказал Бабин.

На вопрос, обращаются ли люди в Крыму за помощью в связи с этой ситуацией, представитель президента ответил: "Люди обращаются... они прибывают на подконтрольную территорию, получают необходимую помощь медицинскую, обследование".

Он также сообщил, что сегодня имел совещание с представителями Министерства здравоохранения Украины, и в ближайшее время будет предоставлена официальная памятка, что именно следует делать крымчанам, которые подверглись негативному влиянию вследствие загрязнения. "Оккупационные власти врут им и скрывают реальные действия, которые следует совершать в этой ситуации", - подчеркнул Бабин.

Кроме того, на вопрос о версиях того, почему произошли выбросы, он напомнил, что уже есть установленные обстоятельства загрязнения. "Есть уже решение Совета национальной безопасности и обороны Украины. Это касается нарушений технологического цикла на предприятии, в частности, в условиях присутствия там российских военных... Кислотный накопитель, которым манипулируют россияне, существовал там десятки лет до того, и действительно, он является хроническим источником загрязнение. Но эти выбросы произошли не из накопителя", - отметил представитель президента.

Он высказал мнение, что сейчас тема накопителя российской стороной используется как элемент информационной войны, ведь Крым нуждается в днепровской воде. "У них становится экономика, у них пустые водохранилища. Это не проблема для населения, для населения питьевой воды хватит. Но это представляет проблему для предприятий. Поэтому сегодня мы знаем об этом, были совещания... им спустили указание из Москвы - дать воду любой ценой", - сказал Бабин.

Он добавил, что Киев воду не даст и переговоры об этом не будет вести, ведь в ней нуждается не население, а предприятия.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 августа на севере Крыма произошел выброс ядовитых химикатов из кислотонакопителя завода "Крымский титан".

30 августа крымские экологи и эксперты пришли к выводу, что источником испарения могло стать содержимое кислотоотстойника завода из-за жары и отсутствия воды из Северо-Крымского канала.

В Армянске и Яны Капу (Красноперекопске) металлические предметы покрываются ржавчиной, с деревьев опали листья, чувствуется стойкий запах кислоты, на газонах иногда лежат мертвые птицы. Из-за загрязнения воздуха увеличилось количество обращений жителей в медучреждения, в аптеках наблюдается дефицит сорбентов и марлевых повязок.

Оккупанты решили остановить работу завода на две недели, эвакуировать детей и женщин.

5 сентября пресс-секретарь Минобороны Александр Мотузяник со ссылкой на Главное управление разведки заявил, что ухудшение экологической ситуации на севере оккупированного Крыма произошло в результате попадания снарядов в отстойники химических отходов титанового и содового заводов во время военных учений вооруженных сил РФ.

7 сентября председатель Херсонской ОГА Андрей Гордеев сообщил, что 193 ребенка из населенных пунктов, прилегающих к админгранице с оккупированным Россией Крымом, уже выехали на оздоровление в Скадовск.

10 сентября начальник пресс-службы Херсонского пограничного отряда Иван Шевцов сообщил, что из-за выброса химикатов в оккупированном Крыму на материковую часть Украины выехали 59 человек.