"Почки и печень дают о себе знать": крымчане рассказали о последствиях "химатаки" (видео)

По словам фармацевта, люди разбирают «абсолютно все, что есть», – сорбенты, полисорб, уголь и даже самые дорогие препараты.

Жители оккупированного Яны Капу (Красноперекопска), который находится в 20 км от Армянска, где 23 августа произошел выброс неизвестного вещества, говорят, что ощущают те же недуги, что и жители соседнего города.

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Об этом говорится в материале «Крым.Реалии».

«Мы чувствуем и привкус во рту, и пищевое отравление. Почки, печень, внутренние органы дают о себе знать», – рассказала жительница Красноперекопска. Тем не менее, добавляет, что не боится есть овощи и фрукты со своего участка, а также с рынка. «Пока кислотных дождей не было – не боюсь. Помыли и едим», – говорит женщина.

По словам фармацевта, люди разбирают «абсолютно все, что есть», – сорбенты, полисорб, уголь и даже самые дорогие препараты.

Одна из жительниц города рассказала, что, когда подул ветер, «в горле чуть-чуть першило». При этом дети продолжают ходить в детсады и школы.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 августа на севере Крыма произошел выброс ядовитых химикатов. В Армянске и Яны Капу (Красноперекопск) металлические предметы покрывались ржавчиной, с деревьев опали листья, в воздухе стоит стойкий запах кислоты, на газонах иногда лежат мертвые птицы.

Из-за загрязнения воздуха увеличилось количество обращений жителей в медучреждения, в аптеках образовался дефицит сорбентов и марлевых повязок.

По данным украинской разведки, ухудшение экологической обстановки на севере оккупированного Крыма произошло в результате попадания снарядов в отстойники химических отходов титанового и содового заводов во время военных учений вооруженных сил РФ.