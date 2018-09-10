У оккупантов были и есть возможности заполнить водой кислотоотстойники в Крыму – представитель президента

Экологический вопрос оккупированного Крыма сегодня находится в Украине на самом высоком контроле, заверил представитель президента.

Попытки российских оккупантов в Крыму восстановить подачу воды на аннексированный полуостров ни к чему не приведут.

Об этом заявил постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин, передает «Обозреватель». Он заверил, что ни на каких основаниях - формальных или фейковых - восстановление водоснабжения до деоккупации Крыма не будет.

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"У них есть проблемы (из-за засухи. - Ред.) и они связаны со всей экономикой Крыма, потому что там целые отрасли сейчас будут приходить в упадок из-за нехватки воды", - пояснил Бабин.

Он также уточнил: попытки возобновить поставки воды в связи с экологической катастрофой, произошедшей из-за пересыхания кислотоотстойников нескольких предприятий, являются безосновательными.

"У них были и есть все возможности восполнить их из других источников. Если оккупанты этого не сделали, вся ответственность возлагается на них", - считает постпред.

Бабий сообщил, что экологический вопрос Крыма сегодня находится в Украине на самом высоком контроле.

"Проводятся соответствующие мероприятия, в частности, мы инициировали соответствующие экспертизы перед органами экологической службы, проинформировали сегодня мониторинговые миссии международных организаций о действиях обнаглевших оккупантов по уничтожению экологии Крыма и Херсонщины", - подытожил чиновник.