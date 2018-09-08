Более 60 пограничников пострадали от выброса химикатов в Армянске

Помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян отметил, что ситуация на админгранице с временно оккупированным Крымом остается без существенных изменений.

61 украинский пограничник обратился к медикам после выброса химикатов в Армянске на севере временно оккупированного Крыма.

Об этом помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил в эфире канала «112 Украина».

«Сейчас обратился 61 пограничник, из них пятеро госпитализированы и проходят детальное медицинское обследование в Одессе», - сказал он.

Слободян подчеркнул, что всем, кроме вышеупомянутых пяти госпитализированных, была оказана необходимая медицинская помощь, и они вернулись к исполнению служебных обязанностей.

Помощник председателя ГПСУ также сообщил, что ситуация на админгранице с Крымом остается неизменной: пункты пропуска «Каланчак» и «Чаплинка» временно закрыты для граждан в направлении оккупированного полуострова.

Также он отметил, что направление ветра сохраняется в сторону оккупированного Крыма, поэтому основные риски остаются на той территории.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 августа на севере Крыма произошел выброс ядовитых химикатов из кислотонакопителя завода «Крымский титан».

30 августа крымские экологи и эксперты пришли к выводу, что источником испарения могло стать содержимое кислотоотстойника завода из-за жары и отсутствия воды из Северо-Крымского канала.

В Армянске и Яны Капу (Красноперекопске) металлические предметы покрывались ржавчиной, с деревьев опали листья, в воздухе стоит стойкий запах кислоты, на газонах кое-где лежат мертвые птицы. Из-за загрязнения воздуха увеличилось количество обращений жителей в медучреждения, в аптеках образовался дефицит сорбентов и марлевых повязок.

Оккупанты заявили, что остановят завод на две недели, однако, по некоторым данным, он до сих пор работает, также было принято решение эвакуировать детей и женщин.

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5 сентября пресс-секретарь Минобороны Александр Мотузяник со ссылкой на Главное управление разведки заявил, что усугубление экологической обстановки на севере оккупированного Крыма произошло в результате попадания снарядов в отстойники химических отходов титанового и содового заводов во время военных учений вооруженных сил РФ.

6 сентября в Минздраве Украины заверили, что уровень концентрации вредных веществ в Херсонской области не превышен, угроз здоровью граждан нет.

7 сентября в ряде населенных пунктов Херсонской области на админгранице с Крымом было приостановлено обучение в школах и детских садах. Детей отправили на оздоровление в лагеря на Черноморском побережье.

Также 7 сентября председатель Херсонской ОГА Андрей Гордеев заявил, что «информация о возможных испарениях из кислотного накопителя на крымском заводе «Титановые инвестиции» не подтвердилась. Тем не менее открытым остается вопрос выбросов с самого завода».