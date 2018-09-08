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В Полтавской области горит около 9 гектаров торфяника

12:50, 08 сентября 2018
Экология
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На Полтавщине горят торфяники / фото dsns.gov.ua

Как сообщили УНИАН в Полтавском облуправлении ГСЧС, пожар вблизи с. Турбаи Глобинского района начался 7 сентября.

Огнем уничтожена сухая растительность на площади 30 га. В результате пожара возникло горение поверхностных залежей торфа на площади 9,6 га. Вчера было ликвидировано горение на площади 0,3 гектара.

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К тушению огня привлечено 14 единиц техники и 31 спасатель.

Напомним, последний пожар на торфяниках возле села Турбаи произошел в августе.

В облуправлении ГСЧС сообщили, что общая площадь торфяников на территории Полтавской области составляет 42 тыс. га.

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