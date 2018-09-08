"Цветет и пахнет кислотой": в сети показали свежие фото пострадавшего от "химатаки" крымского села

В северных районах Крыма металлические предметы покрываются ржавчиной, с деревьев опали листья, в воздухе стоит стойкий запах кислоты, на газонах иногда лежат мертвые птицы.

В сети показали новые фотографии с крымского села Перекоп, пострадавшем от химических выбросов из кислотонакопителя завода «Крымский титан».

Фотографии на своей странице в Twitter опубликовала блоггер RoksolanaToday&Крым‏.

«Армянск, с.Перекоп, на отстойке цветет и пахнет кислотой», – говорится в подписи к фотографиям.

Армянск

с.Перекоп на отстойке

Цветет и пахнет

кислотой pic.twitter.com/yrrEo4mmzn — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 8 вересня 2018 р.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 августа на севере Крыма произошел выброс ядовитых химикатов из кислотонакопителя завода «Крымский титан».

30 августа крымские экологи и эксперты пришли к выводу, что источником испарения могло стать содержимое кислотоотстойника завода из-за жары и отсутствия воды из Северо-Крымского канала.

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В Армянске и Яны Капу (Красноперекопске) металлические предметы покрываются ржавчиной, с деревьев опали листья, в воздухе стоит стойкий запах кислоты, на газонах иногда лежат мертвые птицы. Из-за загрязнения воздуха увеличилось количество обращений жителей в медучреждения, в аптеках образовался дефицит сорбентов и марлевых повязок.

Оккупанты решили остановить работу завода на две недели, эвакуировать детей и женщин.

5 сентября пресс-секретарь Минобороны Александр Мотузяник со ссылкой на Главное управление разведки заявил, что ухудшение экологической обстановки на севере оккупированного Крыма произошло в результате попадания снарядов в отстойники химических отходов титанового и содового заводов во время военных учений вооруженных сил РФ.