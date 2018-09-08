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Экологическая катастрофа в Крыму: завод "Титан" продолжает работать после выбросов химикатов (фото)

04:35, 08 сентября 2018
Экология
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Иллюстрация / REUTERS

Несмотря на предположения, что расположен в оккупированном Россией Крыму завод "Титан", выбросы с которого повлекли резкое ухудшение здоровья людей в населенных пунктах вблизи предприятия, якобы остановил свою деятельность, он и дальше продолжает работать.

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Об этом сообщил на собственной странице в Facebook глава Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев.

"Все-таки работает", - отметил Гордеев. 

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Новость в сюжете: Экологическая катастрофа в Крыму
Теги: #Крым#Титан