Экологическая катастрофа в Крыму: завод "Титан" продолжает работать после выбросов химикатов (фото)

Несмотря на предположения, что расположен в оккупированном Россией Крыму завод "Титан", выбросы с которого повлекли резкое ухудшение здоровья людей в населенных пунктах вблизи предприятия, якобы остановил свою деятельность, он и дальше продолжает работать.

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Об этом сообщил на собственной странице в Facebook глава Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев.

"Все-таки работает", - отметил Гордеев.