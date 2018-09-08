Экологическая катастрофа в Крыму: завод "Титан" продолжает работать после выбросов химикатов (фото)
04:35, 08 сентября 2018Экология
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"Все-таки работает", - отметил Гордеев.
Иллюстрация / REUTERS
Несмотря на предположения, что расположен в оккупированном Россией Крыму завод "Титан", выбросы с которого повлекли резкое ухудшение здоровья людей в населенных пунктах вблизи предприятия, якобы остановил свою деятельность, он и дальше продолжает работать.
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Об этом сообщил на собственной странице в Facebook глава Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев.
"Все-таки работает", - отметил Гордеев.
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