Оккупанты заявили о возможности нового выброса химикатов на севере Крыма

По словам главы оккупационной администрации, рецидив выброса может быть в случае увеличения температуры.

Выброс химических веществ на севере Крыма может повториться, если на полуостров вернется жара.

Об этом сообщил глава российской оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по ситуации в Армянске.

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Он также утверждает, что принимаются все необходимые меры, чтобы не допустить повторного выброса.

«Мы гражданам сказали, что рецидив выброса может быть в случае увеличения температуры. Но сухие участки, которые парят, активно засыпаются», – заявил Аксенов.

Глава так называемого «управления Роспотребнадзора в Крыму» Наталья Пеньковская подтвердила, что повтор ситуации возможен при повышении температуры и если не принять соответствующих мер.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 августа на севере Крыма произошел выброс ядовитых химикатов из кислотонакопителя завода «Крымский титан».

30 августа крымские экологи и эксперты пришли к выводу, что источником испарения могло стать содержимое кислотоотстойника завода из-за жары и отсутствия воды из Северо-Крымского канала.

В Армянске и Яны Капу (Красноперекопске) металлические предметы покрываются ржавчиной, с деревьев опали листья, в воздухе стоит стойкий запах кислоты, на газонах иногда лежат мертвые птицы. Из-за загрязнения воздуха увеличилось количество обращений жителей в медучреждения, в аптеках образовался дефицит сорбентов и марлевых повязок.

Оккупанты решили остановить работу завода на две недели, эвакуировать детей и женщин.

5 сентября пресс-секретарь Минобороны Александр Мотузяник со ссылкой на Главное управление разведки заявил, что ухудшение экологической обстановки на севере оккупированного Крыма произошло в результате попадания снарядов в отстойники химических отходов титанового и содового заводов во время военных учений вооруженных сил РФ.