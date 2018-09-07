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Оккупанты заявили о возможности нового выброса химикатов на севере Крыма

20:25, 07 сентября 2018
Экология
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщил глава российской оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по ситуации в Армянске.

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Он также утверждает, что принимаются все необходимые меры, чтобы не допустить повторного выброса.

«Мы гражданам сказали, что рецидив выброса может быть в случае увеличения температуры. Но сухие участки, которые парят, активно засыпаются», – заявил Аксенов.

Глава так называемого «управления Роспотребнадзора в Крыму» Наталья Пеньковская подтвердила, что повтор ситуации возможен при повышении температуры и если не принять соответствующих мер.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 августа на севере Крыма произошел выброс ядовитых химикатов из кислотонакопителя завода «Крымский титан».

30 августа крымские экологи и эксперты пришли к выводу, что источником испарения могло стать содержимое кислотоотстойника завода из-за жары и отсутствия воды из Северо-Крымского канала.

В Армянске и Яны Капу (Красноперекопске) металлические предметы покрываются ржавчиной, с деревьев опали листья, в воздухе стоит стойкий запах кислоты, на газонах иногда лежат мертвые птицы. Из-за загрязнения воздуха увеличилось количество обращений жителей в медучреждения, в аптеках образовался дефицит сорбентов и марлевых повязок.

Оккупанты решили остановить работу завода на две недели, эвакуировать детей и женщин.

5 сентября пресс-секретарь Минобороны Александр Мотузяник со ссылкой на Главное управление разведки заявил, что ухудшение экологической обстановки на севере оккупированного Крыма произошло в результате попадания снарядов в отстойники химических отходов титанового и содового заводов во время военных учений вооруженных сил РФ.

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Теги: #Крым#химатака#Армянск