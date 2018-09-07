Информация о возможных испарениях из кислотного накопителя на "Крымском титане" не подтвердилась – председатель Херсонской ОГА

Он также подчеркнул, что причин для паники в Херсонской области нет.

Информация о возможных испарениях из кислотного накопителя на крымском заводе «Титановые инвестиции» не подтвердилась.

Об этом сообщил председатель Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев на своей странице в Facebook.

«Информация о возможных испарениях из кислотного накопителя на крымском заводе «Титановые инвестиции» не подтвердилась. Об этом я сообщил во время заседания региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности, которая состоялась в Каланчаке. Подчеркну, что вчера появилось сообщение президента Украины о том, что российские военные во время учений производили выстрелы - и все попало в кислотный накопитель и в другие сооружения на территории завода. По информации от работников с самого завода в Армянске, очень большая часть кадрового состава находится на больничном. В самом Армянске большая концентрация сернистого ангидрита и много жалоб среди жителей города. Оккупационные власти вывозят детей. Также многие поехали в Украину, на материк», - написал он.

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Гордеев также отметил, что до вчерашнего дня в Херсонской области не было зафиксировано ни одного случая ухудшения здоровья.

«Два дня работала областная бригада врачей, которые осмотрели более 846 человек. У 16 детей были похожие симптомы, но диагноз не подтвердился. Причин для паники в Херсонской области нет! Отмечу, что вчера изменился ветер, и зацепил КПВВ «Каланчак» и «Чаплинка». 37 пограничников получили отравления, 5 направлены в госпиталь в Одессу для более широкого медицинского лечения. Чтобы минимизировать негативное влияние на жителей приграничных районов, была приостановлена работа КПВВ. Также приостановлен учебный процесс в с.Преображенка, г. Мирном, с. Макаровка, с.Ставки, с.Григорьевка, с. Гавриловка, Алексеевка и в других небольших населенных пунктах, детей готовят к внепланового оздоровление в Скадовске. Беременных и детей из этих семи населенных пунктов временно переместят в Скадовский район. Там им предстоит провести две недели, предполагается, что за этот период будет выяснено, какие дальнейшие действия следует проводить», - написал он.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 августа на севере Крыма произошел выброс ядовитых химикатов из кислотонакопителя завода «Крымский титан».

30 августа крымские экологи и эксперты пришли к выводу, что источником испарения могло стать содержимое кислотоотстойника завода из-за жары и отсутствия воды из Северо-Крымского канала.

В Армянске и Яны Капу (Красноперекопске) металлические предметы покрываются ржавчиной, с деревьев опали листья, в воздухе стоит стойкий запах кислоты, на газонах иногда лежат мертвые птицы. Из-за загрязнения воздуха увеличилось количество обращений жителей в медучреждения, в аптеках образовался дефицит сорбентов и марлевых повязок.

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Оккупанты решили остановить работу завода на две недели, эвакуировать детей и женщин.

5 сентября пресс-секретарь Минобороны Александр Мотузяник со ссылкой на Главное управление разведки заявил, что ухудшение экологической обстановки на севере оккупированного Крыма произошло в результате попадания снарядов в отстойники химических отходов титанового и содового заводов во время военных учений вооруженных сил РФ.