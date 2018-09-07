Прокуратура открыла уголовное дело по факту выбросов "Крымского титана"

В ближайшее время дело будет передано в ГПУ для определения подследственности.

По факту загрязнения атмосферного воздуха в Крыму и Херсонской области открыто уголовное производство.

Как сказано в сообщении на сайте прокуратуры АРК, 4 сентября органы Национальной полиции внесли сведения в ЕРДР по данному факту и начали расследование уголовного производства по ч.1 ст.241 Уголовного кодекса Украины (загрязнение атмосферного воздуха).

Главное управление Национальной полиции в АРК и Севастополе и Главное управление Национальной полиции в Херсонской области проводят первоочередные следственные действия, в частности допросы свидетелей, направление запросов в компетентные органы о наличии на территории возможных источников загрязнения, а также в медицинские учреждения о фактах жалоб граждан на ухудшение состояния здоровья.

"Уголовное производство в настоящее время начато одной из местных прокуратур Херсонской области, мы с ними контактировали, они сейчас проводят следственные действия... чтобы подтвердить, что загрязнения в Херсонской области, на севере Крыма - это именно загрязнения из "Крымского титана", - отметил заместитель прокурора Автономной республики Крым Игорь Поночовний, передает издание "Крым.реаліі".

Он добавил, что в ближайшее время уголовное производство будет передано в Генпрокуратуру для определения подследственности за Нацполицией в АРК.

Поночовный подчеркнул, что прокуратура АРК будет осуществлять процессуальное руководство.

Заместитель прокурора также ответил на вопрос, проводятся ли какие-либо действия по закрытию работы этого предприятия.

"Учитывая, что украинские контролирующие органы не имеют эффективного контроля за оккупированной территорией Крыма, решать вопросы закрытия или приостановки завода "Крымский титан" мы не можем", - подчеркнул он.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 августа на севере Крыма произошел выброс ядовитых химикатов из кислотонакопителя завода «Крымский титан».

30 августа крымские экологи и эксперты пришли к выводу, что источником испарения могло стать содержимое кислотоотстойников завода из-за жары и отсутствия воды из Северо-Крымского канала.

В Армянске и Яны Капу (Красноперекопск) металлические предметы покрываются ржавчиной, с деревьев опали листья, в воздухе стоит стойкий запах кислоты, на газонах местами лежат мертвые птицы. Из-за загрязнения воздуха увеличилось количество обращений жителей в медучреждения, в аптеках образовался дефицит сорбентов и марлевых повязок.

Оккупанты решили остановить работу завода, эвакуировать детей и женщин.

5 сентября пресс-секретарь Минобороны Александр Мотузяник со ссылкой на Главное управление разведки заявил, что ухудшение экологической обстановки на севере оккупированного Крыма произошло в результате попадания снарядов в отстойники химических отходов титанового и содового заводов во время военных учений вооруженных сил РФ.

В Херсонской области на пунктах пропуска через админграницу с оккупированным Крымом зафиксировано 37 случаев отравления пограничников из-за вредных выбросов на заводе «Крымский титан».