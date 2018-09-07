МинВОТ готово принять половину жителей Крыма, которых нужно эвакуировать из-за экокатастрофы

На сегодня даже правозащитные организации не имеют возможности ездить на территорию аннексированного Крыма. Это создает большие трудности для защиты украинских граждан на полуострове.

В случае необходимости Украина готова принять беженцев из аннексированного Крыма, которые стали жертвами экологической катастрофы в Армянске.

Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Гримчак, передает «Обозреватель». По его словам, сейчас нужно эвакуировать уже половину Крыма.

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"Украина готова помочь, у нас есть люди, которые регулярно выезжают из Крыма, получают статус внутренне перемещенных лиц, им местные органы власти помогают с временным жильем и они устраиваются на большой Украине", - рассказал Гримчак.

Как пояснил чиновник, в их министерстве уже есть огромный опыт в этом вопросе, ведь за последние годы они приняли более 1,5 млн внутренне перемещенных лиц.

Однако он акцентировал внимание на том, что на сегодня даже правозащитные организации не имеют возможности въезжать на территорию аннексированного Крыма. Это создает большие трудности для защиты украинских граждан на полуострове. Но замминистра уверен - добиваться этого все равно нужно.

"Если из экологических норм исходить, там надо пол-Крыма вывозить, а это огромное количество людей. Но если они поедут сюда - то будем спасать", - подытожил Гримчак.