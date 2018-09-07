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В сети показали зеленое облако над пострадавшим от "химатаки" Армянском (фото)

15:09, 07 сентября 2018
Экология
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В оккупированном Армянске заметили зеленое облако / фото RoksolanaToday&Крым

Об этом на своей странице в Twitter сообщает блоггер RoksolanaToday&Крым, опубликовав соответствующие фотографии.

«А вы видели зеленые облака? И дождик из них зелененько-кислотный пойдет!», – пишет блоггер.

фото RoksolanaToday&Крым
фото RoksolanaToday&Крым

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 августа на севере Крыма произошел выброс ядовитых химикатов из кислотонакопителя завода «Крымский титан».

30 августа крымские экологи и эксперты пришли к заключению, что источником испарения могло стать содержание кислотоотстойника завода из-за жары и отсутствия воды из Северо-Крымского канала.

В Армянске и Яны Капу (Красноперекопске) металлические предметы покрываются ржавчиной, с деревьев опали листья, в воздухе стоит стойкий запах кислоты, на газонах иногда лежат мертвые птицы. Из-за загрязнения воздуха увеличилось количество обращений жителей в медучреждения, в аптеках образовался дефицит сорбентов и марлевых повязок.

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Оккупанты решили остановить работу завода на две недели, эвакуировать детей и женщин.

Также на админгранице с Крымом в Херсонской области пограничники фиксируют наличие токсичных веществ в воздухе. 4 сентября несколько пограничников на админгранице почувствовали ухудшение состояния здоровья из-за химических выбросов завода.

5 сентября представитель Минобороны Александр Мотузяник со ссылкой на Главное управление разведки заявил, что ухудшение экологической обстановки на севере оккупированного Крыма произошло в результате попадания снарядов в отстойники химических отходов титанового и содового заводов во время военных учений вооруженных сил РФ.

6 сентября, из-за ухудшения экологической ситуации были временно закрыты контрольные пункты въезда-выезда "Каланчак" и "Чаплинка" на админгранице с оккупированным Крымом.

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Теги: #химатака#Армянск